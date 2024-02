PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FOLGARIA E VAL D’ASTICO – FRANA: « CHIUSA LA STRADA STATALE 350 AL KM 26, IN CORSO LE VERIFICHE »

11.44 - lunedì 12 febbraio 2024

Frana: chiusa la strada statale 350 al km 26 circa, in corso le verifiche. La strada statale 350 di Folgaria e di Val d’Astico è stata chiusa al km 26 circa. Durante la notte si è staccata una frana, con alcuni massi di grosse dimensioni che hanno raggiunto la sede stradale in località Busatti nel comune di Folgaria, in prossimità del confine provinciale. Dalle verifiche effettuate non risultano coinvolte persone o mezzi. Sono in corso le operazioni di sopralluogo per valutare gli interventi da eseguire. Sul posto sta operando infatti il geologo della Provincia autonoma di Trento; anche i tecnici del Servizio gestione strade e del Servizio opere stradali e ferroviarie sono al lavoro per valutare l’entità del crollo e gli interventi da attuare. Per il collegamento con il Veneto sono percorribili i seguenti principali itinerari: SS47 della Valsugana – Primolano – Feltre.., autostrada A22 direzione Verona, statale 12 del Brennero, e inoltre per i mezzi leggeri la statale 46 del Pasubio.

Non appena terminate le verifiche potranno essere programmati i lavori per la messa in sicurezza della strada e la successiva riapertura al transito. A poca distanza dal luogo dell’evento di questa notte si era verificata la frana che aveva comportato la chiusura della strada, agli inizi dello scorso novembre; allora la strada era stata riaperta dopo poco più di un mese.