BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 11 FEBBRAIO: « FDI 28,7% / PD 19,6% / M5S 16,3% / LEGA 8,7% / FI 7,2% / AZIONE 3,8% »

08.19 - lunedì 12 febbraio 2024

Media sondaggi 11 febbraio: In calo il centrodestra, bene il PD. Cominciando dalla coalizione di governo i vari istituti italiani registrano un calo complessivo di mezzo punto, con il centrodestra che passa dal 46,1% al 45,6% dei consensi in un mese. Primo partito italiano è sempre Fratelli d’Italia, al 28,7%, in calo di 3 decimi. Cede 4 decimi la Lega, che si porta all’8,7%. Di segno opposto il trend di Forza Italia, che guadagna 2 decimi e vale ora secondo i vari sondaggi il 7,2%. Stabile Noi Moderati all’1%.

Passando alle opposizioni in crescita il Partito Democratico, al 19,6% (+0,3 nelle ultime 4 settimane). Stabile il Movimento 5 Stelle al 16,3%. Cede un decimo Azione, passando al 3,8%, mentre conferma il buon momento Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna un decimo e si trova ora al 3,7%. Entrambe queste liste sono appena sotto la soglia di sbarramento per le europee, il 4%, questo almeno stando alle rilevazioni dei vari istituti. Stabile Italia Viva al 3,1% mentre cede un decimo Più Europa al 2,4%

Passando alle opposizioni extraparlamentari, continua a calare Per l’Italia ItalExit,1,3% e meno un decimo sul dato di 4 settimane fa. Guadagna invece un decimo Unione Popolare portandosi all’1% esatto, così come Democrazia Sovrana Popolare che arriva allo 0,9%. Infine la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni viene registrata in lieve calo nelle ultime 4 settimane, 41,3% è la frazione di italiani che esprime gradimento per la premier, dato in flessione di 3 decimi.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.