METALSISTEM SPA * SOCIALE: BRIOSI, « NASCE LA COOPERATIVA “OLTRE GLI OSTACOLI”, 17 I SOCI DEL SETTORE DISABILITÀ»

18.09 - venerdì 25 novembre 2022

Ospitata a Rovereto, presso la sede di Metalsistem Spa la presentazione della cooperativa “Oltre gli ostacoli”. Il luogo è stato scelto proprio perché la rivista Oltre gli ostacoli è stato ideato a settembre 2021 dal presidente della Fondazione Metalsistem Onlus Antonello Briosi che ha sostenuto finora il periodico.

Dopo la fase sperimentale durata un anno, adesso il testimone passa alla cooperativa che prende il nome dal bimestrale, Oltre gli ostacoli appunto.

Ne fanno parte 17 soci, che rappresentano alcune tra le maggiori realtà associative che si occupano di disabilità in Trentino: oltre alla stessa Metalsistem, la cooperativa sociale Dal Barba, la Fondazione trentina per l’autismo onlus, Autismo trentino cooperativa di solidarietà sociale e servizi, la cooperativa Abilnova, Sport Team Vallagarina Handbike, Anffas, Comitato paralimpico regionale, tanto per citarne alcuni.

La cooperativa Oltre gli ostacoli ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento informativo per tutto il mondo della disabilità a partire dal Trentino, proiettandosi a livello nazionale, occupandosi dei temi dell’inclusione sociale, lavorativa, sportiva paralimpica e medico-scientifico.

Avrà sede in via Brennero 43, a Trento.

In corso l’iter per il deposito della testata presso la Cancelleria del Tribunale di Trento. Una volta terminato il processo costitutivo, si procederà all’assemblea generale ed all’elezione del CDA e del presidente. Le sue funzioni pro tempore vengono esercitate da Rocco Cerone. Direttore del bimestrale è il giornalista Giancarlo Rudari. Presidente del comitato scientifico il medico pediatra Ermanno Baldo. Il periodico viene impaginato da Roberta Barbetta e stampato dalla Grafica di Mori. A regime, sarà veicolato anche attraverso il sito https://www.oltregliostacoli.net/, in fase di implementazione.

In corso contatti per l’adesione alla Federazione Trentina della Cooperazione ed inoltre con le Acli per la diffusione della rivista.

Oltre ai protagonisti sono intervenuti il presidente della Trentino Volley Bruno Da Re e lo schiacciatore Oreste Cavuto, testimonial particolarmente sensibili al tema della disabilità.

Conduttrice della serata Lisa Orlandi, libraia ed operatrice culturale di Levico. Di particolare interesse l’intervento della giornalista Patrizia Belli, che si è soffermata sul linguaggio della disabilità, al quale è stato dedicato uno studio promosso negli anni scorsi congiuntamente dall’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige e dal Consolida, il Consorzio delle cooperative sociali della Federazione Trentina della Cooperazione.