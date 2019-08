VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * SOCCORSO A BAGNANTE: « LOCALIZZATO DALL’ELICOTTERO AL CENTRO DEL LAGO UN UOMO IN GRAVE DIFFICOLTà »

Oggi alle ore 15:45 circa giungeva chiamata al 112 che segnalava un bagnante scomparso presso l’Hotel Astor di Limone.

Immediatamente da Riva partivano la moto d’acqua e il gommone con 4 soccorritori acquatici. Arrivati sul posto uno degli amici confermava la scomparsa della persona e dichiarava che si era allontata a nuoto e che successivamente la perdeva di vista.

Sul posto giungeva l’elisoccorso di TN e la squadra Nautica della Polizia di Stato di Riva. Le ricerche partivano congiuntamente fino a quando l’elicottero localizzava l’uomo in pericolo al centro del lago e lo comunicava via radio ai natanti di soccorso. La persona nonostante il vento di Ora regolare circa 20/25 nodi annaspava con difficoltà verso la costa Veneta.

Un Vigile del Fuoco di Riva si tuffava dalla moto d’acqua per il recupero che avveniva sul gommone della Polizia di Riva. Il nuotatore risultava sfinito e confuso ma in buone condizioni di salute. Grande sorpresa per gli equipaggi intervenuti perchè nessuno si aspettava un soccorso con esito positivo anche perchè non sarebbe riuscito comunque a raggiungere la riva.