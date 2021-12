PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EMERGENZA NEVE: « MOBILITÀTI 350 MEZZI TRA SPAZZANEVE E SPARGISALE, SALA OPERATIVA ATTIVA DALLE 12 ALLE 24 »

21:22 - 8/12/2021

Emergenza neve: mobilitati 350 mezzi tra spazzaneve e spargisale. Sala operativa attiva dalle 12 alle 24.

350 mezzi tra spazzaneve e spargisale sono stati messi in campo oggi per affrontare la grande nevicata che ha colpito la Provincia autonoma di Trento a partire dalla mattina. L’emergenza è stata tenuta sotto controllo dalla sala operativa, che a partire dalle 12 – e attiva fino alle 24 – ha monitorato l’evolversi della situazione delle arterie stradali, autostradali e ferroviarie che gravitano sul territorio provinciale. Collegati in videoconferenza con la sala operativa, composta dai servizi Antincendi, Gestione Strade, Prevenzione rischi e CUE e dal Corpo Forestale, ci sono stati oggi anche il Dipartimento Protezione Civile Foreste e Fauna, il Dipartimento Territorio Trasporti Ambiente Energia, Terna, A22 e i Vigili del Fuoco volontari. Anche il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti si è collegato in videoconferenza, per rimanere informato sullo stato delle cose.

Lungo le strade provinciali e statali sono stati attivati 10 presidi da parte di Polizia Locale e Corpo Forestale, che durante la giornata hanno controllato che i veicoli in transito fossero debitamente attrezzati, contribuendo ad evitare incidenti e disagi alla viabilità.

Domani mattina si valuterà se anticipare la rimozioni delle limitazioni al transito per i mezzi pesanti sulle SS43 e SS47

Una notizia importante riguarda la soppressione, prevista per domani, di alcuni treni per consentire la pulizia dalla neve su alcuni scambi ferroviari sulla tratta Bolzano – Ala. Precisamente i treni Trento-Bolzano delle ore 6.00, Bolzano-Rovereto delle ore 7.04, Rovereto-Trento delle 8.50, Bolzano-Ala delle 6.04 e Ala-Bolzano delle 7.37.