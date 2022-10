TRANSDOLOMITES * IL COSTO DELLA MOBILITÀ – CONOSCERLO PER PROGRAMMARE LE ALTERNATIVE: « IL CONVEGNO AL MUSE – TRENTO (IL 28/10 ORE 14.00) »

13.53 - mercoledì 19 ottobre 2022

Il costo della mobilità. Conoscerlo per programmare le alternative. 28 ottobre 2022 ore 14.00 – 18,30 MUSE, Museo delle Scienze, Sala Conferenze

Corso del Lavoro e della Scienza 3/ Trento. La mobilità di persone e merci origina benefici e ricadute negative che si ripercuotono direttamente ed indirettamente sulle comunità su scala locale, nazionale e mondiale. Si pensi alla quotidianità legata al costo dei carburanti oppure al biglietto del servizio pubblico dei trasporti. Le ricadute legate alle scelta di raggiungere il proprio posto di lavoro con la mobilità pubblica, privata, a piedi o in bicicletta.

Lo stesso dicasi del periodo legato alla stagionalità turistica. Pagando la benzina o il biglietto ferroviario, gli utenti della mobilità contribuiscono ad una parte dei costi da loro stessi occasionati. Vi sono inoltre voci, anche esse riconducibili alla mobilità, che però non si riflettono direttamente sui costi della mobilità: vengono definiti esterni e ricadono come danni all’ambiente, consumo del suolo, gli incidenti stradali e le conseguenze sociali che essi producono, i problemi sanitari che pesano sul singolo sulla collettività e le future generazioni.

Economicamente dobbiamo confrontarci con i costi di estenuanti e sempre più frequenti code sulle arterie stradali che sono causa di danni rilevanti sul piano economico e ci permettono di quantificare anche le ore effettivamente perse.

Per non dimenticare i quotidiani investimenti di selvaggina, una vera e propria strage in termini di perdita di fauna, e conseguenza di rilevanti danni materiali a persone e cose.

I benefici esterni sono in un certo senso il pendant dei costi esterni: a seguito di un determinato comportamento e scelte nell’ambito dei trasporti si crea un beneficio che va al di là dell’interesse del singolo. È il caso in particolare degli spostamenti a piedi: l’attività fisica svolta fa bene alla salute e si ripercuote in modo positivo sull’intera società. Meno assenze per malattie e maggiore produttività dei collaboratori, nonché minori costi per la sanità e le assicurazioni sociali.

Affinché in un’economia pubblica si possano impiegare le risorse in modo ottimale, i costi esterni e i benefici devono essere internalizzati; in altre parole, chi è all’origine di costi esterni o di benefici deve poi sopportare le conseguenze o beneficiare dei vantaggi.

In conclusione, siamo chiamati ad affrontare situazioni vecchie di decenni mal soppesate che in questi anni si sono mescolate con fattori del tutto nuovi. Siamo perciò chiamati a nuove sfide ed alla necessità di cambiare radicalmente le strategie per il futuro. Inquinamento del pianeta Terra, la crisi climatica sempre più evidente, il COVID 19, ci proiettano in una fase storica che impone scelte coraggiose per il genere umano ma, allo stesso tempo fondate sulla conoscenza e non sull’emotività o gli interessi di parte

Programma

14.00; Introduzione e saluti

Interventi istituzionali:

Massimo Girardi, Presidente di Transdolomites, introduzione ai lavori del convegno

– Leopoldo Zuanelli Brambilla, Direttore dell’Automobile Club Trento.

14.20.

– Rolf Diemer, Capo Unità Direzione Generale Mobilità e Trasporti > Coordinamento delle politiche > Analisi economica e miglioramento della regolamentazione (MOVE.A.3) della Commissione Europea.

– Norbert Lantschner, Ex-direttore dell’ufficio Aria e Rumore della Provincia Autonoma di Bolzano e ideatore di CasaClima : “Una mobilità per un futuro vivibile”

– Diego Salvatore, Presidente di Trentino Trasporti e membro del Consiglio direttivo di ASSTRA

– Ferdinando Stanta; Esperto di regolazione e gestione dei servizi di trasporto: “Costo della mobilità e costo del trasporto pubblico”

– Massimo Ferrari, Presidente UTP AssoUtenti :” Quando e perché scegliere il treno”.

– Alberto Venuto, Ingegnere Ambientale; inquinamento atmosferico e pandemia di Covid-19: quale correlazione?”.

– Andrea Spinosa, Ingegnere con specializzazione in pianificazione territoriale e progettazione dei trasporti, fondatore del sito Cityrailways ; La mobilità come fonte di benessere per noi e l’ambiente

– Alfredo Giordani ; Vivinstrada, Rete Associazioni Sicurezza Stradale. “ Mobilità sostenibili e prevenzione per la sicurezza stradale”

– Alessio Claroni , professore associato di Diritto della navigazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento; “Il diritto alla mobilità nel trasporto pubblico locale”.

Andrea Molocchi , economista, ricercatore RSE – Ricerca sul Sistema Energetico “ “I costi esterni della mobilità privata: calcolarli per attivare le alternative”,

Dibattito

Tempo previsto per ogni intervento, 15 minuti.

Moderatore e conclusioni

Massimo Girardi

Con il Patrocinio di:

– Automobile Club Trento

– AMODO, Associazione Mobilità Dolce

– AEC, Associazione Europea Ferrovieri – Associations Européenne des Cheminot

– CEP, Consorzio Elettrico Pozza di Fassa (TN)

