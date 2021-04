MORANDUZZO (LEGA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * SMALTIMENTO RIFIUTI – ISCHIA PODETTI: « QUALE È LO STATO ATTUALE E QUALI SONO LE PROSPETTIVE DELLA DISCARICA? »

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Stato attuale e prospettive future della discarica di Ischia Podetti

Il problema dello smaltimento dei rifiuti è uno dei più pressanti tra quelli che si trovano ad affrontare le amministrazioni locali, con queste impegnate nel trovare una soluzioni volte ad assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti. In provincia di Trento grande importanza è stata data alla diffusione della raccolta differenziata, raggiungendo dei risultati tra i migliori in Italia. I rifiuti “urbani” prodotti in tutta la Provincia di Trento vengono da molti anni smaltiti presso la discarica di Ischia Podetti, collocata nella parte nord della città di Trento e che quindi è al servizio di oltre 500.000 abitanti.

Ovviamente, la presenza di un centro smaltimento rifiuti così importante in termine di utenza servita crea dei disagi nei confronti delle famiglie che risiedono nelle vicinanze del luogo. Infatti, già da diverso tempo, giungono segnalazioni di problemi legati sia al transito dei camion che conferiscono i rifiuti alla discarica, sia all’emanazione di cattivi odori. Il problema delle esalazioni maleodoranti viene amplificato nel periodo invernale dalla bassa pressione, e in quello estivo dal passaggio in zona del vento “Ora del Garda”, che trasporta anche per diversi chilometri il tanfo. Si interroga quindi la Giunta provinciale per sapere qual è la strategia e quali sono gli obiettivi che si pone la Provincia Autonoma di Trento in merito allo smaltimento di rifiuti urbani di “fine ciclo” una volta terminato lo spazio utile nel lotto attualmente utilizzato della discarica di Ischia Podetti.