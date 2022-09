PAT * “JUDICARIA ECO FESTIVAL“: « IERI ULTIMO GIORNO DELLA NUOVA FIERA, PER SCOPRIRE I SAPORI ED I SAPERI DI MONTAGNA »

08.59 - lunedì 26 settembre 2022

Judicaria Eco Festival, ieri l’ultimo giorno della nuova fiera per scoprire i sapori e i saperi di montagna.All’inaugurazione sabato è intervenuto anche l’assessore provinciale Mattia Gottardi.

C’era anche l’assessore provinciale agli enti locali, trasporti e mobilità, Mattia Gottardi, sabato scorso, all’inaugurazione di “Judicaria Eco Festival”, che per due giorni ha animato il cuore della borgata di Tione. L’evento, evoluzione naturale di Ecofiera che per 20 anni ha contraddistinto l’autunno delle Giudicarie, era caratterizzato da un nutrito numero di espositori e da un ricco programma di appuntamenti culturali, testimonianza di forti e importanti sinergie di un territorio che vuole diventare luogo di esperienze, sperimentazioni e relazioni per dare valore ai produttori locali, ai giovani e alle comunità di montagna. L’assessore Gottardi, durante l’evento inaugurale che si è tenuto nel Parco La Foglia, ha portato i saluti della Giunta provinciale e ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti in questa apprezzabile manifestazione, compresa la Banda Sociale di Tione che non manca mai di solennizzare i momenti significativi della comunità.

“Questa è una festa importante perché è legata al paese – ha esordito l’assessore Gottardi -, solo coinvolgendo tutta la comunità è possibile organizzare manifestazioni di questa portata. Sono infatti coinvolte Pro loco, associazioni di volontariato, scuole, cittadini e volontari. Tutti insieme sostengono i tanti appuntamenti e le spese, con forza di volontà e impegno nel migliorare e crescere sempre di più. C’è voluto del coraggio quest’anno a cambiare format – ha proseguito Gottardi – però, come Ecofiera è stata precursore del tema della sostenibilità, così oggi a Tione si è voluto dare una veste rinnovata in un contesto diverso, scoprendo e valorizzando le nostre radici culturali ed enogastronomiche, la nostra identità, e valorizzando i nostri prodotti a km 0, quelli che ci piace trovare nei menù dei ristoranti, lavorati e prodotti da persone che curano la terra con le proprie mani. Credo – ha aggiunto l’assessore – che questo sia il vero significato di portare una fiera diversa a Tione, cercando di far riscoprire esperienze nuove, non solo all’ospite ma anche alla gente di montagna”.

Sul palco, insieme all’assessore provinciale, anche i referenti e le autorità locali, fra cui Daniele Bertaso, assessore a lavori pubblici e urbanistica che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Tione, sottolineando la bontà del progetto che annovera tra gli obiettivi, quello di coinvolgere il tessuto associazionistico del paese, chi come espositore e chi come supporto all’organizzazione. Senza dimenticare il contributo di tutti gli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato attivamente, ognuno con proprie specificità e professionalità.