ON. CATTOI (LEGA) * A22: « CONZATTI? LE SUE ESTERNAZIONI TRADISCONO UN CERTO NERVOSISMO, SE NE FACCIA UNA RAGIONE »

14.18 - giovedì 10 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A22: Cattoi (Lega), Conzatti? Iv nervosa per accelerazione Lega su opera. “Conzatti? Le sue esternazioni tradiscono un certo nervosismo. Se ne faccia una ragione: l’A22 non è proprietà di Italia Viva, ma degli italiani. Evidentemente, la consapevolezza del cambio di marcia impresso dal Ministro Salvini e dal Presidente Fugatti per chiudere l’iter amministrativo sul project financing dell’A22 e far partire i 7,2 miliardi di investimenti previsti nella proposta progettuale, accogliendo le richieste di tutti gli amministratori dei territori interessati – dall’Emilia-Romagna al Trentino-Alto Adige -, è stato uno smacco insopportabile. Pazienza. Piuttosto, la Lega ribadisce la propria soddisfazione per l’incontro istituzionale di ieri al dicastero.

E’ stata l’occasione per fare il punto sull’annosa questione delle limitazioni di transito al Brennero, rispetto alla quale è allo studio una proposta comune che il Ministro e Vicepremier Salvini – a proposito di chi ulula alla luna lamentando la mancanza di notizie – porterà all’attenzione della Commissione europea e del Governo austriaco e a Bruxelles, al vertice del 5 dicembre, con gli omologhi che si occupano di Trasporti negli altri Paesi dell’Unione Europea”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, membro della commissione Bilancio della Camera.