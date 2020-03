PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « NUOVI PROVVEDIMENTI DA OGGI 13 MARZO PER I SERVIZI FERROVIARI E DAL 15 MARZO PER I SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI »

A partire da oggi 13 marzo per i servizi ferroviari e dal 15 marzo per i servizi urbani ed extraurbani. Emergenza Coronavirus: i provvedimenti relativi al trasporto pubblico locale.

A partire da oggi 13 marzo 2020 per i servizi ferroviari e dal 15 marzo 2020 per i servizi urbani ed extraurbani Trentino trasporti ha adottato importanti provvedimenti inerenti la gestione del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è quello di contenere la diffusione del COVID-19.

Si ricorda che in tutto il Trentino, per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie (comprese le necessità di recarsi da parenti non autosufficienti) sarà possibile contattare il numero verde 800390270 (elastibus) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per richiedere uno specifico trasporto gratuito, purché la richiesta arrivi entro le 17 del giorno precedente.

I servizi di trasporto (gratuito) saranno svolti dalle imprese del consorzio trentino autonoleggiatori.

Il servizio di prenotazione sarà attivo da sabato 14 marzo 2020. Rimani aggiornato su: www.trentinotrasporti.it.