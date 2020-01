PAT * CETS QUALITà PARCO: IL 28 GENNAIO LA CONSEGNA DEL MARCHIO A 27 STRUTTURE RICETTIVE, LA CERIMONIA UFFICIALE PRESSO LE CANTINE FERRARI »

CETS Qualità Parco: domani la consegna del marchio a 27 strutture ricettive. La cerimonia ufficiale è in programma alle ore 15.00 presso le Cantine Ferrari a Ravina – Trento.

Saranno presenti i rappresentanti del Parco Naturale Adamello Brenta, della Provincia autonoma di Trento e di Federparchi Il Parco Naturale Adamello Brenta ha organizzato per domani pomeriggio, mercoledì 29 gennaio alle ore 15.00, presso le Cantine Ferrari a Ravina di Trento, la cerimonia di conferimento del marchio CETS – Qualità Parco a 27 strutture ricettive.

Le 27 aziende certificate hanno aderito volontariamente al progetto Qualità Parco che prevede un serrato percorso di attestazione per rimarcare la gestione ecosostenibile della propria ospitalità. La partnership con il Parco offre numerosi vantaggi sul piano del marketing ma richiede l’assolvimento di importanti requisiti come il risparmio energetico, il risparmio idrico e la sensibilizzazione della clientela ai temi ambientali. La famiglia sempre più numerosa delle strutture CETS Qualità Parco si allarga quindi a 41 strutture (25 alberghi, 5 garnì, 2 campeggi, 3 agriturismi, 2 case per ferie, 4 B&B) che hanno sede nei comuni del Parco.

Delle 27 strutture che saranno premiate domani, 11 sono alla prima attestazione mentre 16 hanno rinnovato il marchio alla scadenza dei tre anni di validità.

A raccontare il progetto Qualità Parco, avviato già nel 2003 e attualmente oggetto di un programma di rilancio, domani sono previsti numerosi interventi. Tra questi, vi saranno quelli dei rappresentanti di Laboratorio Sociale di Trento ed ANFFAS di Tione ai quali il Parco ha affidato la realizzazione delle nuove targhe in legno con lo skyline dell’Adamello e delle Dolomiti di Brenta.

Il programma della cerimonia sarà il seguente:

Ore 15.00

Saluti istituzionali e interventi

Mario Tonina, Assessore provinciale all’urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni di Vicepresidente

Roberto Failoni, Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Joseph Masè, Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta

Romano Stanchina, Dirigente provinciale del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette

Giorgio Cestari, Dirigente provinciale del Servizio Turismo e sport

Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi / Europarc Italia

Maria Rosaria Boninsegna, Presidente Laboratorio Sociale di Trento

Luciano Enderle, Presidente di ANFFAS

Claudia Morelli, “Genitore Responsabile” ANFFAS di Tione

Ore 16.00

Consegna delle targhe alle Aziende che hanno ottenuto il marchio:

RINNOVI (in ordine di verifica)

Garnì Lago Nembia – Nembia – San Lorenzo Dorsino

Hotel Europeo – Pinzolo

Garnì Villanova – Molveno

Camping Spiaggia – Molveno

Comano Cattoni Holiday – Comano Terme

Hotel Bellavista – Giustino

Camping Faè – S. Antonio di Mavignola

Hotel Spinale – Madonna di Campiglio

Alpen Suite Hotel – Madonna di Campiglio

Hotel Caminetto – Dimaro Folgarida

Alp Hotel Taller – Dimaro Folgarida

Hotel Rio – Caderzone Terme

Albergo Alla Posta – S. Antonio di Mavignola

Hotel Gianna – Madonna di Campiglio

Hotel Alpina – Madonna di Campiglio

Villa Santi – Passo Daone – Tre Ville

NUOVE ATTESTAZIONI (in ordine di ingresso)

Hotel Vallesinella – Madonna di Campiglio

Garnì La Soldanella. S. Antonio di mavignola

Agriturismo Dalla Natura La Salute – Giustino

Agriturismo Baite di Prà – Val di Borzago

B&B Maso Azzurro – Premione – Stenico

Albergo Tuenno – Tuenno

Albergo Lodron Bertelli – Caderzone Terme

B&B la Cri – Giustino

B&B Sotto al Bosco – Spiazzo

B&B La Lanterna – Stenico

Agritur Leita – Tuenno