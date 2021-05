MORANDUZZO (LEGA TRENTINO) * PARI OPPORTUNITÀ: “ MARA CAGOL IN UN LIBRO CHE ANDRÀ NELLE SCUOLE? PESSIMO ESEMPIO E OCCASIONE PERSA”

Pessimo esempio da parte di coloro che vogliono proporre a dei ragazzi degli esempi da seguire per le giovani generazioni. Non si può in alcun modo mettere una persona come Mara Cagol in un libro che andrà nelle scuole. Un fatto vergognoso che rovina il lavoro svolto per le Pari Opportunità tra uomo e donna. Un lavoro che non dovrebbe essere danneggiato in questo modo e non vale a riguardo nessuna possibilità di giustificazione. Che esempio educativo si vuole dare? Cosa c’entra una figura del genere con le Pari Opportunità? Ritengo che poteva essere fatta ben altra scelta.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.