ZENI (PD) * INDENNITÀ CONSIGLIERI REGIONALI TN-AA/SÜDTIROL: « IN UN MOMENTO COSÌ DELICATO LA POLITICA DOVREBBE EVITARE DI OCCUPARSI DI SE STESSA »

16.28 - mercoledì 15 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cons. Zeni: “In un momento così delicato la politica dovrebbe evitare di occuparsi di se stessa”. In merito al dibattito attorno alla proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio Regionale Nogler, che vuole modificare il sistema delle indennità di carica riconosciute ai Consiglieri regionali, il Gruppo del Partito Democratico ribadisce la propria contrarietà sia per ragioni di merito che di opportunità.

Pur esistendo nell’attuale impianto aspetti che meriterebbero un intervento di modifica, si ritiene che le proposte fatte non vadano nella direzione corretta e che, soprattutto, il momento attuale richieda alla politica di occuparsi d’altro e non di se stessa – peraltro in modo che pare non del tutto trasparente – a partire dalle difficoltà e dalle emergenze che investono molti nostri concittadini.

Il tema potrà eventualmente essere affrontato con l’approfondimento dovuto ed il confronto necessario con le parti sociali nella prossima legislatura. Non possiamo poi non evidenziare come questo passaggio non sia il primo atto inopportuno e maldestro della maggioranza sul tema delle indennità consiliari, di cui questo Gruppo non intende essere in alcun modo parte in causa.

Chiediamo invece che si provveda in tempi rapidi a rivedere in maniera puntuale il sistema degli aumenti ISTAT improvvidamente adottato da questa maggioranza nel corso del 2022, contro la nostra ferma opposizione, e rimaniamo disponibili a questo correttivo. Nel momento in cui molte famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, non è pensabile che la politica continui a garantirsi delle condizioni di favore.

*

Luca Zeni