EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * “NO WAR“: « OPERA ARTISTICA SONORA “SITE SPECIFIC” CONTRO OGNI GUERRA, AL MUSE DI TRENTO »

07.39 - giovedì 23 marzo 2023

Installazione sonora contro ogni guerra al MUSE – Museo delle Scienze di Trento dal 21 marzo 2023. (No War). È un‘opera artistica sonora “site specific” contro ogni guerra. L’artista riprende, trasforma e amplifica il tono audio del codice Morse internazionale che trasmette il messaggio “No War” (trad. “No Guerra”) per scuotere le coscienze dei visitatori e per lanciare con l’arte un messaggio di pace in tutto il mondo. Questa originale opera è stata realizzata attraverso un lavoro di ricerca, campionatura ed elaborazione di vari suoni, tra i quali quello del tono audio originale del codice Morse trasmesso via radio e quello degli impulsi usati per la comunicazione via sonar.

Questa nuova installazione sonora, accompagnata anche da un originale video, è stata creata appositamente per il MUSE – Museo delle Scienze di Trento, dove si potrà ascoltare tutti i giorni a partire da martedì 21 marzo 2023, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle ore 17.15; sabato, domenica e festivi alle ore 10.15, 13.15, 17.15.

L’autore

Agostino Carollo è un compositore, musicista, produttore, DJ, cantante, videomaker e artista conosciuto anche con gli pseudonimi di Spankox, DJ Redblack, X-Treme, Eyes Cream, House Of Paper ed altri. Ha creato numerosi successi dance internazionali, conquistando anche il primo posto nella prestigiosa classifica Billboard USA, e ha collaborato con artisti come Miguel Bosé, Vasco Rossi, Roxette, Papa Roach e con le famiglie di Elvis Presley e di Roy Orbison. È stato il primo e finora unico musicista trentino a ricevere unaNomination ai Latin Grammy Awards.

http://www.agocarollo.com

L’installazione “No War” al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, vuole essere un contributo all’importante dialogo sulla pace e la convivenza pacifica tra i popoli che il museo ha sempre cercato di promuovere. Il MUSE si trova in una posizione strategica, al centro di una regione che ha subito le conseguenze di conflitti storici e che ha visto la costruzione di una convivenza multietnica e multiculturale.

Attraverso l’arte e la musica, l’installazione vuole far riflettere i visitatori del museo sulle conseguenze della guerra e sulla necessità di costruire una società basata sulla pace e sulla cooperazione.

Inoltre, il MUSE ha sempre cercato di promuovere la divulgazione scientifica e la consapevolezza dei grandi temi globali che riguardano la salute del nostro pianeta e della nostra società. L’installazione “No War” si inserisce in questo contesto, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di lavorare insieme per la costruzione di un mondo più giusto e più equo, in cui la pace e la convivenza pacifica siano valori fondamentali.