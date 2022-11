CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * #GIOCOSAMENTEALMUSEO: « CACCIA BESTIALE, ATTIVITÀ DI SCOPERTA ED ANIMAZIONE RIVOLTA ALLE FAMIGLIE (20/11 ORE 15.00) »

12.18 - venerdì 18 novembre 2022

Castello del Buonconsiglio. Caccia bestiale attività per famiglie. Domenica 20 novembre ore 15.00. Per quest’attività di scoperta e animazione rivolta alle famiglie, grandi e piccini dovranno unire le proprie conoscenze e sfruttare tutte le abilità per superare le prove che incontreranno lungo il percorso. Tappa dopo tappa, seguendo gli animali nascosti nel castello, verranno svelati gli ambienti che lo compongono e i loro enigmi. Alla fine della visita, con un pizzico di fantasia, ognuno potrà creare il proprio libretto di animali ed esseri fantastici da portare a casa.