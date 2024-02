FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * HISTORY LAB LIVE: « L’ADELCHI DI MANZONI – STORIE DI VITA – TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO E CINEMA, LE NOVITÀ DI FEBBRAIO »

12.14 - venerdì 9 febbraio 2024

La vicenda di Adelchi, figlio dell’ultimo re dei Longobardi, portata in scena da un gruppo di filodrammatici in un’interessante esperimento teatrale; le storie di vita del secondo ‘900, sospese tra tradizione e trasformazione; luoghi e percorsi nella città di Rovereto attraverso gli occhi di ragazze di seconda generazione; e ancora uno sguardo documentaristico sulle conseguenze dell’azione umana sull’ambiente, sulla storia e i caratteri dell’Euregio, su un tempo solo in apparenza lontano come la Belle Époque. Queste alcune delle novità in onda, a partire da lunedì 12 febbraio nello spazio History Lab Live, ospitato da Telepace Trento, sul canale 12 del digitale terrestre e in streaming su hl.museostorico.it. Per una primavera all’insegna della storia e della memoria: accendi il 12 dal 12!

IN VIAGGIO CON ADELCHI. Indagine collettiva sull’Adelchi di Alessandro Manzoni

Tutti i lunedì (dal 12 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Estate 2020: in piena pandemia, con i teatri chiusi, un gruppo di filodrammatici decide di resistere e di mettere in scena l’Adelchi di Alessandro Manzoni. Aiutati da due registi e sei esperti, tra mille difficoltà e con pochissimi mezzi, l’opera vede pian piano la luce mentre le vite degli attori incontrano quelle dei personaggi. Un esperimento teatrale diventato docu-serie; un’opera di guerra, in cui i potenti sono maledetti, l’amore non può sopravvivere, solo la violenza domina i destini degli uomini.

Di Elena Galvani, Jacopo Laurino e Marco Rauzi. Una produzione Stradanova Slow Theatre in collaborazione con Trentino Film Commission, Fondazione Museo storico del Trentino, Gruppo Teatrale Moreno Chini e Ananas Video.

UOMINI E BOSCHI (2024)

Tutti i martedì (dal 13 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Ultima stagione della serie che ci ha portato a esplorare le trasformazioni ambientali influenzate dalla presenza dell’uomo e dal suo lavoro. Nelle nuove puntate si parlerà di boschi rigenerati, alberi giganti, torrenti e trasformazioni del territorio, attraverso interviste ad amministratori e tecnici, e immagini d’archivio e riprese attuali. Uno sguardo unico sulle conseguenze dell’azione umana sull’ambiente.

A cura di Lorenzo Pevarello e Mario Cerato. Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

SGUARDI

Tutti i mercoledì (dal 14 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Il programma racconta l’edizione 2023 del RAM film festival, la più longeva rassegna di film dedicati all’archeologia e al patrimonio culturale ma anche uno spazio di incontri, mostre e appuntamenti nella città di Rovereto, che quest’anno ha avuto come focus gli “Sguardi sul clima”.

Incontreremo registi e documentariste, esperti di cambiamenti climatici e di archeologia e divulgatori/trici della scienza.

A cura di Matteo Gentilini, Alice Manfredi e Sara Zanatta. Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

DOCUMENTARI

Tutti i giovedì (dal 15 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Una selezione tra i lavori audiovisivi più recenti di registi e registe che operano sul territorio trentino. Tra le tematiche affrontate nei documentari di questa stagione: la figura di Piero Calamandrei, il prezioso lavoro dei vigili del fuoco, un ritratto di Ulisse Marzatico, la tradizione antica delle erbe officinali, un viaggio nel mondo della danza con la compagnia Abbondanza/Bertoni, e molto altro.

SCOPRI IL MONDO A ROVERETO

Tutti i venerdì (dal 16 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Un progetto educativo che coinvolge un gruppo di ragazze di seconda generazione che vivono a Rovereto. Due cicli di 4 puntate ciascuno improntati all’inclusione: tradotti in inglese, francese, tedesco, arabo e urdu. Nel primo ciclo viene presentato il patrimonio culturale prezioso in opere e saperi presente in quattro realtà culturali di Rovereto: Mart, Museo storico italiano della Guerra, Fondazione Museo Civico, Campana dei Caduti. Nel secondo ciclo invece si presentano quattro itinerari storico-culturali della città: la Rovereto veneziana, la città della seta, la manifattura tabacchi, corso Bettini e il teatro Zandonai.

A cura del Centro educativo interculturale Intercity Ramblers dell’Associazione Ubalda Bettini Girella O.N.L.U.S. Direzione artistica e regia di Micol Cossali e Andrea Andreotti.

A seguire

EUREGIO TALK

Tre puntate multilinguistiche dedicate a formazione e lavoro, turismo e mobilità, con raffronti con gli altri GECT. A parlarne tre esperti: Alessio Claroni e Matteo Borzaga dell’Università di Trento, Greta Erschbamer di Eurac.

A cura di: Elisa Bertò, Sara Parolari, Josef Prackwieser, Martina Trettel. Una produzione GECT/Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino, Eurac Research, Autonomy Experience, Universität Innsbruck. Una realizzazione Motion Studio.

IO MI RICORDO. STORIE DI VITA DEL ‘900 (2024)

Tutti i sabati (dal 17 febbraio) alle ore 21 e in replica alle 22.30

Racconti di vita, narrati in prima persona, da chi ha mosso i primi passi in un Trentino completamente diverso da quello di oggi, tra famiglie numerose, mestieri da imparare e militanze politiche. Storie di amministratori, imprenditori, commercianti che hanno caratterizzato il ‘900 a partire dal secondo dopoguerra. Vicende personali che nel loro complesso ci raccontano una storia più grande.

A cura di Lorenzo Pevarello. Una produzione Fondazione Museo storico del Trentino.

Inoltre a partire da marzo 2024…

Giornali. Notizie curiosità ed eventi nel Trentino della Belle Époque

I giornali trentini della Belle Époque, un’epoca dominata dalla grande illusione di un progresso pacifico e senza fine, sono i protagonisti di questa serie. A rendere più interessante questa immersione nelle giornate dei nostri nonni, bisnonni o trisnonni in ogni puntata scopriremo qualcosa sul medium giornale nell’epoca delle prime tirature di massa. Ripercorrere la storia dell’editoria trentina e rileggere la cronaca di quei giorni riserverà scoperte e curiosità che condurranno il pubblico in un viaggio nel passato dal sapore fresco, accattivante e, a volte, curiosamente familiare.

A cura di Andrea Andreotti e Mirko Saltori.

Euregio in 5 mosse

A partire dal format La storia in 5 mosse, e affiancando all’attore Nicola Sordo Karin Gschnitzer che fornisce suggerimenti e approfondimenti, le due puntate raccontano l’Euregio: la prima si focalizza sugli aspetti più generali dell’Euregio, la seconda è incentrata sull’aspetto più concreto dell’Euregio, ovvero la capacità di mettere in rete e coordinare progettualità nei tre territori.

Una produzione GECT Euregio in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino. Una realizzazione Motion Studio.

Il filo della scelta

12 uomini e donne che hanno fatto la storia d’Europa “dialogano” con 12 persone di oggi, sul filo delle scelte individuali che possono cambiare i destini collettivi. Si parla di disuguaglianze sociali, memoria, carcere, arte e politica, futuro e molto altro. Tra le coppie protagoniste di puntata: Andrea Pennacchi e Václav Havel, Patrick Zaki e Bronislaw Geremek, Daria De Pretis e Robert Schuman, Marianella Sclavi e Alcide De Gasperi, Francesco Filippi e Simone Veil.

A cura di Marco Odorizzi e Sara Zanatta. Realizzato da Abisso Studio, una produzione Fondazione Museo storico del Trentino con Fondazione Trentina Alcide De Gasperi.

Agosto degasperiano

Un ciclo di lezioni pubbliche, per mettere al centro del discorso pubblico valori importanti, capaci di durare nel tempo e orientare l’azione. Torna in televisione l’ultima edizione dell’agosto degasperiano, la rassegna estiva che ogni anno percorre i territori cari alla memoria dello statista, da Pieve Tesino fino a Trento lungo tutta la Valsugana, rilanciando una riflessione ampia e sincera sul senso del nostro vivere civile. Il tema del 2023 è stato “inquietudini”; tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Benedetta Tobagi, Annalena Tonelli.

A cura della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi.

Visioni

Una collaborazione che si rinnova per il sesto anno con il Trento Film Festival, il festival del cinema dedicato alla montagna e alla cultura delle terre alte. Quattro settimane di avvicinamento alla 72a edizione con film e documentari delle passate edizioni, con il commento del responsabile del programma cinematografico, Mauro Gervasini.