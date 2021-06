PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 17 GIUGNO, UN DECESSO / 384.449 VACCINAZIONI / NESSUN NUOVO RICOVERO »

Coronavirus: i dati di giovedì 17 giugno 2021.1 decesso, 384.449 vaccinazioni, nessun nuovo ricovero.

Un nuovo lutto oggi interrompe purtroppo la sequenza degli ultimi giorni caratterizzati dall’assenza di decessi da Covid-19 in Trentino. Restano peraltro bassi i numeri relativi all’andamento del contagio: il rapporto odierno indica quando 4 nuovi casi positivi al molecolare e 7 all’antigenico e risalta il fatto che non si sia nessun contagio nuovo nelle classi più anziane. I molecolari hanno confermato anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Intanto le vaccinazioni procedono a ritmo sostenuto: stamattina siamo arrivati a 384.449, mentre – con gli 11 casi odierni – i guariti da inizio pandemia diventano 44.156

Tra i nuovi positivi ci sono 2 bambini (1 sotto i 2 anni, 1 in fascia 6-10 anni) ed 1 ragazzo in fascia 14-19 anni.

I pazienti ricoverati attualmente in ospedale sono 11, di cui 2 in rianimazione.

666 i tamponi molecolari analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e risultano effettuati anche 942 tamponi rapidi antigenici.

Sul fronte delle vaccinazioni, nel totale di 384.449 sono comprese 140.365 seconde dosi, 65.335 dosi per gli ultra ottantenni, 79.867 nella fascia 70-79 anni e 86.129 in quella 60-69 anni.