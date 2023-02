FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / GRIGNO * INCENDIO: « VA A FUOCO DEL MATERIALE FERROSO NEL PIAZZALE DI UNO STABILIMENTO, CONCLUSE LE OPERAZIONI DI BONIFICA »

15.37 - mercoledì 1 febbraio 2023

L’allerta è scattata alle 11:48 di oggi per un incendio che ha intaccato materiale ferroso presente nel piazzale di uno stabilimento produttivo situato nella zona artigianale di Grigno. L’intervento dei vigili del fuoco volontari di Grigno, supportati da quelli di Tezze, è stato immediato ed ha permesso di domare il rogo in brevissimo tempo grazie all’utilizzo della schiuma. Concluse anche le operazioni di bonifica e di controllo con termocamera. Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri del comando di Borgo Valsugana e personale dell’Appa.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Grigno