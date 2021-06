DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * TRAFFICO: « TUTTI IN CODA SULLA GARDESANA, UNO HA GLI AMMINISTRATORI CHE SI SCEGLIE »

Quando facciamo i lavori su una delle strade più trafficate del Trentino?

Naturalmente non quado siamo in lockdown, in zona rossa o gialla…ma appena si torna alla normalità e parte pure la stagione turistica!

Che poi a Trento si possa arrivare solo in auto (100mila la giorno) vista la lungimiranza sul trasporto pubblico dimostrata dai vari governi provinciali dovrebbero saperlo….

Tra l’altro fin dal 2017 abbiamo (noi) fatto stanziare le risorse per lo studio di fattibilità della ferrovia Rovereto Riva. Tutto fermo anzi in retromarcia dato che è stato chiuso lo spazio intermodale a Rovereto obbligando tutti i mezzi pesanti in partenza dall’Alto Garda o che hanno l’Alto Garda cone destinazione ad utilizzare la Gardesana.

Da ultimo il Centrodestra ha bocciato anche le proposte relative alla diffusione dello smartworking: niente riunioni della galassia Pat in videoconferenza, niente sistematizzazione delle videoconferenze per gli incontri degli organi collegiali delle scuole.

Meglio stare in colonna in macchina da Castel Toblino a Trento!

A pagare sono i cittadini ma d’altronde sono loro ad essersi scelti la maggioranza che li governa.

*

cons. Filippo Degasperi