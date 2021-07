PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CINQUANTENARIO SECONDO STATUTO: « AUTONOMIE SPECIALI E REGIONALISMO IN ITALIA, IL 16 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME CON IL MINISTRO GELMINI »

Conferenza stampa alle ore 17 del 16 giugno, primo appuntamento del Cinquantenario del Secondo Statuto “Autonomie speciali e regionalismo in Italia”, domani la presentazione del volume con il Ministro Gelmini.

Si terrà domani, venerdì 16 giugno 2021, alle ore 17.00, alla presenza del presidente Maurizio Fugatti e in collegamento con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il primo appuntamento del Cinquantenario del Secondo Statuto di Autonomia.

L’evento, prendendo spunto dalla presentazione del volume curato da Luigi Blanco ordinario di Storia delle istituzioni politiche all’Università di Trento “Autonomie speciali e regionalismo in Italia”, sarà l’occasione per alcune riflessioni sui temi dell’Autonomia anche da parte del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del vicecepresidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, che si collegheranno in diretta per un saluto.

Parteciperanno, inoltre, il presidente del Comitato per il Cinquantenario del Secondo Statuto di Autonomia Giuseppe Ferrandi, il professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche alla LUMSA di Roma, nonché rettore dello stesso Ateneo Francesco Bonini e il curatore del libro.

L’incontro sarà trasmesso dalla Sala Stampa della Provincia autonoma di Trento in diretta Facebook sulla pagina ➡ .