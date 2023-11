RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « QUESTA SETTIMANA TAPPA A SALERNO ED IN COSTIERA AMALFITANA (5/11 – 12.30) »

17.26 - venerdì 24 novembre 2023

“Linea Verde Life” questa settimana fa tappa a Salerno e in Costiera amalfitana. Elisa Isoardi e Monica Caradonna, sabato 25 novembre alle 12.30 su Rai 1 e Rai Italia, racconteranno la bellezza e le eccellenze che migliorano la qualità della vita dei propri cittadini. La città di Arechi II negli ultimi anni ha rivalutato il proprio aspetto, proponendosi come centro vivace che punta, con decisione, a tutto ciò che è innovazione e modernità.

La Costiera amalfitana, con il suo straordinario paesaggio culturale, ottenuto grazie al rispettoso rapporto tra uomo e natura, nel 1997 è diventata Patrimonio dell’Umanità Unesco. Elisa Isoardi navigherà lungo la costa di Salerno in barca a vela, per raccontare i principali aspetti di questo sport che negli ultimi anni ha coinvolto sempre più i giovani. Monica Caradonna affronterà il tema della qualità dell’acqua in ambiente marino e lo farà con l’Università di Salerno che con il progetto “One health” ha avviato una proficua collaborazione con i pescatori del salernitano, sviluppando una nuova metodica per l’individuazione e la quantificazione delle microplastiche in mare.

Elisa visiterà l’incantevole Amalfi, illustrerà l’iniziativa “Zero waste Amalfi coast”, progetto di riciclo ed economia circolare a cui aderiscono gli alberghi, i ristoranti e le strutture extra-alberghiere della costiera. Monica andrà alla scoperta dei meravigliosi murales del rione Fornelle, che grazie al progetto “Muri d’autore” hanno contribuito alla riqualificazione dell’intero quartiere e a riconciliare la figura del poeta salernitano Alfonso Gatto con la propria città. Infine, Elisa salirà sui terrazzamenti della costiera amalfitana per incontrare chi, nonostante le difficoltà legate ad un terreno impervio e difficile da gestire, riesce a produrre vini d’eccellenza grazie a quella che non a caso viene definita “viticoltura eroica”.