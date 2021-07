PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ VIVERE IL PARCO 2021 ”: « AL VIA CONCERTO DEL “ MAX DE ALOE E ROBERTO OLZER DUO ”, A LEVICO TERME VENERDÌ 9 LUGLIO (ORE 21.00) »

Parco delle Terme di Levico, per “Vivere il parco 2021”. Concerto del “Max De Aloe e Roberto Olzer duo”, venerdì 9 luglio ore 21.00.

Nel Parco delle Terme di Levico, venerdì 9 luglio ad ore 21.00, si esibirà il “Max De Aloe e Roberto Olzer duo”, che presenta l’ultimo CD “Una Notte di Coprifuoco”. Il concerto si inserisce nell’ambito di “Vivere il Parco”, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Il concerto gratuito si terrà all’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco e in caso di maltempo al coperto con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Musica coinvolgente che spazia dal jazz, al tango, con rivisitazioni che vanno dalla musica pop fino alla classica.

Sono due musicisti, esponenti di rilievo del proprio strumento, insieme sulle scene musicali da 15 anni con concerti realizzati in varie parti del mondo, che fanno dell’affiatamento e della capacità di reinterpretare la musica a 360 gradi il loro cavallo di battaglia.

Durante il concerto verranno presentati anche alcuni brani del loro CD “Una notte di coprifuoco”, un’opera musicale realizzata tutta in una notte, tra il 22 e il 23 febbraio scorsi, durante il coprifuoco, senza l’ausilio di fonici, nella casa di Roberto Olzer. Anche le copertine sono create una per una, tutte volutamente diverse, numerate e firmate dagli autori, con all’interno tanti messaggi scritti da tutti coloro che desideravano collaborare a questo progetto collettivo e lasciare la loro personale traccia. Tanti “messaggi in bottiglia”, 500 il loro numero, che si trovano, tutti diversi tra loro, nelle copie numerate del CD.

