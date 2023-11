RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « “LUCA SACCHI, CRONACA DI UN DELITTO” (25/11 – 00.35) »

17.22 - venerdì 24 novembre 2023

È la sera del 23 ottobre 2019 quando davanti a un pub di Roma un ragazzo di 25 anni viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. È Luca Sacchi e accanto a lui, disperata, c’è la fidanzata Anastasia. Un caso ricostruito da Simona Tili in “Luca Sacchi: cronaca di un delitto” per “Un giorno in Pretura”, con Roberta Petrelluzzi, in onda sabato 25 novembre alle 00.35 su Rai 3. Luca era intervenuto in difesa di Anastasia, perché vittima di una rapina. Ma dietro questa tragedia si scoprirà un traffico di stupefacenti per un grosso quantitativo di marijuana. Anche Luca e Anastasia erano coinvolti in questo traffico? Accusati dell’omicidio tre giovani ventenni di Tor Sapienza, un quartiere alla periferia sud est di Roma.