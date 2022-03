PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BIKE SHARING: « UN MODO DI MUOVERSI SANO E SOSTENIBILE, IN UNA CLIP VIDEO LE INDICAZIONI PER L’USO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO E.MOTION »

8.08 - martedì 1 marzo 2022

Bike sharing del Trentino, per muoversi in modo sano e sostenibile. In una clip video le indicazioni per l’uso del servizio pubblico di noleggio e.motion.

“e.motion” è il bike sharing del Trentino, uno dei più estesi servizi in Europa di noleggio pubblico di biciclette: presto arriverà a contare 90 ciclo stazioni, con quasi mille stalli e 500 biciclette a disposizione degli utenti.

Realizzato e gestito dalla Provincia autonoma di Trento, negli ultimi 5 anni ha registrato quasi mezzo milione di prelievi, per circa 1 milione e centomila chilometri di spostamenti urbani.

Se ne parla in una breve clip video, diffusa in questi giorni e realizzata dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Pat, che offre anche alcune indicazioni per l’uso ottimale del servizio.

Il video prosegue la serie dedicata al tema della ciclabilità in Trentino, raccolta nella rubrica web “Trentino pedala”, che riunisce tutte le iniziative presenti sul nostro territorio per chi ama la due ruote (link).