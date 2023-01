ON. CATTOI (LEGA) * SALUTE: « LE INNOVAZIONI SANITARIE SCIENTIFICHE SIANO ACCESSIBILI ECONOMICAMENTE, SERVE CAMBIO DI PARADIGMA DA COSTO AD INVESTIMENTO »

18.08 - martedì 31 gennaio 2023



Salute: Cattoi (Lega), innovazioni sanitarie scientifiche siano accessibili e sostenibili economicamente. Serve cambio di paradigma da costo ad investimento. Il Sistema Sanitario Nazionale ha bisogno di cambiare passo e diventare più innovativo. Soprattutto le innovazioni scientifiche sanitarie devono diventare alla portata dei cittadini (la medicina ha livelli d’innovazione tali da permettere terapie d’intervento personalizzate) e devono essere considerate non più come costo ma come investimento per il Sistema Sanitario Nazionale. Non si possono in alcun modo sprecare le risorse messe a disposizione dal PNRR nella missione Salute, una vera e propria occasione per innovare l’intero sistema grazie a questi fondi e per sviluppare una sanità territoriale e di prossimità più vicina ai cittadini e che risponda prontamente alle loro necessità.

Va prevista l’istituzione di un tavolo di lavoro interministeriale coordinato dal Ministero della Salute e quello dell’Economia e delle Finanze, con la partecipazione di AIFA, associazioni di pazienti e clinici, che abbia la finalità di favorire e rendere fattibile questo auspicato cambio di paradigma considerando, in termini di allocazione di bilancio, un investimento ciò che ora viene considerato una mera spesa sanitaria. Si tratta, a mio avviso, di una questione che dovrà essere portata al centro del dibattito europeo se vogliamo cambiare paradigma sostenendo la ricerca ed innovazione nella Sanità”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi, a margine del convegno ‘Inventig for life: la salute conta’.