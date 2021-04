PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BANDA ULTRA LARGA: « MERCOLEDÌ 7 APRILE ALLE 16.00 LA CONFERENZA TIM CON I SINDACI DEL TRENTINO, SUL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO »

Banda ultra larga, mercoledì la conferenza Tim con i sindaci del Trentino. Continua il ciclo di conferenze con gli amministratori con la partecipazione dell’assessore Spinelli.

Dopo le conferenze sui nuovi servizi digitali per le amministrazioni pubbliche del Trentino e Open Fiber per l’aggiornamento sullo stato del Progetto banda ultra larga, continuano gli incontri con i sindaci del Trentino sul tema della digitalizzazione del territorio. Mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 16, è prevista la teleconferenza con Tim, l’altro attore della connettività ad alta velocità in provincia di Trento.

Il titolo del webinar è “Il progetto territoriale Tim: opportunità e sinergie”. La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alla copertura della rete mobile, sempre in Trentino. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli; il presidente del Consorzio dei Comuni trentini, Paride Gianmoena; i responsabili d’area Tim, tra cui Paolo Malgarotto (Nord Est); e il dirigente generale della Provincia autonoma di Trento, Paolo Simonetti. La conferenza è organizzata dal Consorzio dei Comuni trentini in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.

Attenzione: i giornalisti che intendessero partecipare alla conferenza in streaming lo potranno fare solo previo accredito, inviando una mail all’indirizzo [email protected], così da ricevere il link al collegamento.

Di seguito, il programma completo della conferenza “Il progetto territoriale Tim: opportunità e sinergie”, in programma mercoledì 31 marzo 2021, ore 16:

Saluti istituzionali

Paride Gianmoena, presidente Consorzio Comuni Trentini

Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della PAT

Il progetto territoriale di Tim: opportunità e sinergie

Paolo Malgarotto, responsabile Operations Area Nord Est

Massimo Tarsi, responsabile Operations Area Trentino Alto Adige

Paolo Ajolfi, responsabile sviluppo impianti di rete Area Nord Est

Albero Perli, Sindaco di Andalo

Paolo Simonetti, dirigente generale UMST per l’innovazione nei settori energia e telecomunicazioni Provincia autonoma di Trento

Banda ultralarga Tim: la copertura della rete Mobile

Paolo Malgarotto, responsabile per le Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emila Romagna della progettazione, realizzazione della rete di accesso fissa e mobile, attività di delivery e assurance

Massimo Tarsi, responsabile per il territorio delle province di Trento, Bolzano e Verona della la progettazione, realizzazione della rete di accesso, attività di delivery e assurance

Paolo Ajolfi, responsabile dello Sviluppo Impianti di Rete di Accesso Fissa e Mobile dell’area Nord Est