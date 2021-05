CENTO – CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * NOMINE: « STEFANO CHELODI PRESIDENTE, MARTINA BERTOLDI VICE »

Il Consorzio Esercenti Nago Torbole – CENTO, per idea dell’allora vicesindaco Luigi Masato, oggi assessore, è stato messo a disposizione del territorio quale capofila delle attività delle Associazioni di volontariato; in questo ruolo nel 1017 – 2018 – 2019 – 2020 ha agito organizzando in partnership con le Associazioni di volontariato, vera ricchezza del territorio, parecchie manifestazioni tra DegustaNagoTorbole che ha avuto davvero un gran successo (oltre 950 presenze per edizione), Caminar Magnar Entant che Vegn Nadal, Nago Natale, Dolcetto o Scherzetto, Ripartiamo dalla Musica Nago Torbole ed altre.

In questi giorni, il Consorzio Esercenti Nago Torbole ha completato il rinnovo del direttivo con l’individuazione dei ruoli di vicepresidente e segretario.

Nello sforzo di segnare anche una parità di genere e freschezza anagrafica è stata nominata vicepresidente Martina Bertoldi, mentre al ruolo di segretario è stato confermato Francesco Mazzoldi che è anche la memoria storica (pur anagraficamente giovane) del Consorzio.

*

Il direttivo così risulta composto da:

Stefano Chelodi presidente

Martina Bertoldi vicepresidente

Francesco Mazzoldi segretario

Franco Mandelli consigliere

Claudio Mandelli consigliere

Davide Malerba consigliere

Claudio Nodari consigliere

Lorenzo Nodari consigliere

Roberto Olivieri consigliere

Inoltre su proposta del presidente, tesa a costruire un vero sistema e a saldare CENTO con le Associazioni, sono stati cooptati in rappresentanza delle stesse:

– Silvio Mazzoldi (motore della DegustaNagoTorbole membro di BiciNago) – Nago

– Riccardo Marzari (collaboratore della Festa del Broccolo membro della Associazione Galeando) – Torbole.

Con queste nomine il direttivo entra nella pienezza delle sue funzioni e procederà a brevissimo a presentare il programma eventi per questo “traballante” 2021 con l’auspicio che nel 2022 si possa tornare alla normalità.