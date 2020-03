PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * DATI CORONAVIRUS AGGIORNATI: « SALE A 383 IL NUMERO DELLE PERSONE INFETTE »

Dati Coronavirus aggiornati: 383 persone infette. L’Azienda Sanitaria comunica i dati aggiornati sul contagio da Coronavirus. Su 694 tamponi consegnati fino a questa mattina 90 i test risultati positivi. Sale a 383 il numero delle persone infette.

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha rafforzato ulteriormente l’impegno a identificare tutti i casi di positività al Coronavirus presenti sul territorio. Complessivamente sono stati effettuati finora 2.844 tamponi riferiti a 1.995 persone controllate.

Attualmente sono ricoverate nelle strutture normali dell’Azienda sanitaria 118 persone infette. A queste se ne aggiungono altre 39 ritenute casi sospetti. 20 persone sono ricoverate in terapia intensiva.

È stabile lo stato di salute della donna affetta da Sars-CoV-2 che ha partorito pochi giorni fa. Continua ad essere curata con terapia intensiva. L’Azienda sanitaria fa presente che fino a data da destinarsi non sarà più possibile per i padri assistere alla nascita dei figli nelle sale parto. È una misura di tutela e prevenzione dal contagio per le madri e per i neonati.

Sono aumentate a 12 le persone morte per infezione da Sars-CoV-2. Un paziente di 76 anni affetto da Covid con patologie pregresse è morto ieri presso la stazione di isolamento dell’Ospedale di Vipiteno. Un altro paziente è morto nel reparto di geriatria dell’Ospedale di Bolzano.

È salito a 1.499 il numero delle persone in quarantena domiciliare.