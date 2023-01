ROSSATO – CIA – DALPALÙ (FDI) * CHIUSURA CICLO RIFIUTI: « SI VALUTI LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE UN PONTE DI COLLEGAMENTO, TRA L’AREA DI ISCHIA PODETTI E LA TANGENZIALE »

09.00 - sabato 21 gennaio 2023

Impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, Rossato (FdI): “Si valuti la possibilità di realizzare un ponte di collegamento tra l’area di Ischia Podetti e la tangenziale”. Il dibattito sviluppatosi attorno alla possibilità di realizzare un impianto termico che permetta di chiudere responsabilmente il ciclo dei rifiuti urbani non differenziati all’interno del territorio provinciale conduce la politica ad effettuare alcuni ragionamenti per quanto riguarda l’infrastrutturazione dell’impianto.

E’ infatti auspicabile che, nel caso in cui tale struttura fosse posizionata a Trento nord nell’area attigua a quella in cui attualmente sorge la discarica di Ischia Podetti, si ipotizzi la realizzazione di un ponte di collegamento sull’Adige tra la tangenziale e l’impianto. Ciò porterebbe a molteplici benefici: in primo luogo, tale infrastruttura offrirebbe un accesso più comodo e veloce all’impianto da parte di chi si occupa del trasporto dei rifiuti, ma soprattutto essa contribuirebbe a sgravare la frazione di Vela dal continuo passaggio di mezzi destinati a raggiungere la struttura.

Di fatto, l’attuale situazione – in virtù anche di un ipotizzabile aumento del passaggio dovuto al trasporto dei rifiuti di tutta la Provincia verso un impianto che si auspica sia di piccole dimensioni – è divenuta insostenibile, soprattutto se si considera che l’argine dell’Adige sul quale transitano i camion, non essendo stato concepito per il continuo passaggio di mezzi pesanti, si trova in una situazione di forte ammaloramento e ha iniziato da tempo a mostrare segnali di cedimento. Si ritiene pertanto di fondamentale importanza che la Provincia, di comune accordo con il Comune di Trento, le Circoscrizioni coinvolte, gli Enti Gestori dei Servizi rifiuti e le altre parti interessate, inizino un confronto al fine di individuare la migliore soluzione per garantire un’infrastrutturazione dell’impianto che ne aumenti la sostenibilità e che conduca altresì a benefici tangibili per la cittadinanza.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Bruna Dalpalù