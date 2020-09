PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « CASO DI POSITIVITà AL COVID AL SOZIALWISSENSCHAFTLICHES GYMNASIUM DI BRUNICO, NON NECESSARIA LA QUARANTENA PER I COMPAGNI DI CLASSE »

Caso di positività al Covid al Sozialwissenschaftliches Gymnasium di Brunico. Non necessaria la quarantena per i compagni di classe.

Una studentessa del liceo sociale (Sozialwissenschaftliches Gymnasium) di Brunico è risultata positiva al Covid-19. Né i suoi compagni, né il personale docente sono in quarantena, in quanto la ragazza nei giorni scorsi si trovava in quarantena preventiva. Agli studenti venuti in contatto con la ragazza domani (30 settembre) verrà data la possibilità di sottoporsi volontariamente ad un test. Ulteriori misure saranno valutate nei prossimi giorni.

Per le note ragioni di tutela e rispetto della salute degli studenti e del personale scolastico si chiede ai rappresentanti dei media di non recarsi per nessun motivo a scuola. La direttrice della formazione in lingua tedesca Sigrun Falkensteiner è a disposizione per tutte le informazioni sul tema e fornire interviste in materia. Si chiede inoltre di rispettare i principi di cautela e continenza nella comunicazione per evitare allarmismi e garantire sobrietà e rispetto della verità dei fatti nella ricostruzione della vicenda.