PRIMAONLINE.IT * MEDIA – EDITORIA: « ESTATE IN NEGATIVO, I QUOTIDIANI REGISTRANO UN ANDAMENTO A FATTURATO DEL -4,5% »

17.09 - venerdì 30 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Secondo l’Osservatorio Stampa FCP, nel progressivo da inizio anno si registra un calo del -3,5%. Estate in negativo per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, che avevano chiuso il primo semestre in calo dello 0,6%. Secondo i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp relativi al periodo di gennaio-agosto 2022 si registra un decremento del -3,5%, rispetto al corrispettivo 2021.

In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -4,5%. Le singole tipologie segnano rispettivamente:

La tipologia commerciale nazionale ha evidenziato -2,1%.

La pubblicità commerciale locale -2,4%.

La tipologia legale ha segnato -11,3%.

La tipologia finanziaria ha segnato -4,0%.

La tipologia classified ha segnato -11,1%. I periodici nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -0,7%.

Le singole tipologie segnano rispettivamente:

settimanali -4,0%

mensili +3,7%.

altre periodicità -2,4%.

