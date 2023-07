DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE: « ALCUNI MEZZI VVF DEL 1983 (DA AUTOCLUB STORICO), UN ALTRO FERMO DA ANNO IN ATTESA DI ACCESSORIO »

15.11 - sabato 22 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gentile direttore Franceschi,

allego l’interrogazione con queste precisazioni. Reputo che quanto sotto sia di competenza e interesse della Corte dei conti di Trento. Si tratta infatti di un’autobotte pagata dall’ente pubblico trentino a noleggio, perché in 5 anni non si è ancora riusciti ad istituire un dedicato bando di gara. Aggiungo che il veicolo risulta essere stato immatricolato nel settembre del 2022 ed è fermo in attesa delle pinze che avrebbe dovuto fornire il Corpo dei Vigili del fuoco di Trento.

====

Egregio Signor Walter Kaswalder – Presidente del Consiglio Provinciale Trento.

Interrogazione n. 4701

Vigili del Fuoco permanenti: mezzi da autoclub storico ancora in servizio e una legislatura passata inutilmente.

Fin dal 2019 la stampa e lo scrivente avevano portato all’attenzione della giunta provinciale la situazione dei mezzi del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, risalenti fino al 1983 e dunque ormai tranquillamente iscrivibili all’Asi (Automotoclub storico italiano).

In realtà nell’ultimo bilancio della giunta Rossi risultavano stanziate le risorse per l’acquisto di nuovi mezzi per quasi 3 milioni. La giunta aveva allora risposto alle osservazioni circa la vetustà dei mezzi propagandando un bando che avrebbe dovuto portare all’acquisto di quattro veicoli utilizzando le risorse stanziate dai predecessori. Risulta in realtà che a distanza di tre anni nulla sia cambiato. Rimane disponibile lo stanziamento della giunta Rossi con l’idea di produrre le documentazioni di gara. Ma appunto trattasi solo di idee tanto che ad oggi sull’individuazione delle caratteristiche dei mezzi insiste una fitta nebbia. Nella patria di servizi antincendio (competenza esclusiva della Provincia autonoma) per sopperire alla carenza di autobotti i vigili del fuoco permanenti sono ridotti a noleggiare un veicolo da un privato.

In compenso è stata acquistata un’autovettura attrezzata come pinza veloce, ma l’allestimento del mezzo è stato interrotto dalla ditta incaricata perché mancano le pinze idrauliche che, come da contratto, avrebbero dovuto essere fornite dal Corpo permanente. La macchina è quindi pronta ma ferma in attesa dallo scorso settembre. Anche se in caserma si mastica amaro per le condizioni in cui i vigili sono costretti ad operare c’è chi l’ha presa con ironia tanto che, circa i tempi di messa in servizio della nuova auto attrezzata (acquistata quasi un anno fa e da allora ferma nel parcheggio) è apparsa questa simpatica vignetta.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. le ragioni per cui, contrariamente a quanto più volte dichiarato, cinque anni non sono bastati per predisporre il bando richiamato in premessa, su chi ricada la responsabilità dei ritardi e quali tempistiche si prevedono per l’avvio della procedura;

2. le ragioni per cui l’autovettura attrezzata ritratta nella vignetta non è ancora entrata in servizio, su chi ricada la responsabilità dei ritardi e quali tempistiche si prevedono per l’allestimento definitivo.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi