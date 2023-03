TRENTINO MARKETING * SPAGNA – CAMPIONATI MONDIALI SCIALPINISMO: « DAVIDE MAGNINI IN COPPIA CON NADIR MAGUET CONQUISTA IL BRONZO NELLA TEAM RACE »

16.49 - venerdì 3 marzo 2023

Davide Magnini in coppia con Nadir Maguet conquista il bronzo nella team race ai Campionati Mondiali di Scialpinismo di Boí Taüll, in Spagna. La giovane Lisa Moreschini è argento nella Vertical Race nella categoria Under 23 femminile. Grande risultato per Davide Magnini in coppia con Nadir Maguet (entrambi del Centro Sportivo Esercito), grazie al bronzo conquistato nella più lunga e faticosa gara di tutta la rassegna iridata.

Davide Magnini 25 anni di Vermiglio è un ragazzo a cui madre natura ha concesso la capacità di saper andare veloce, molto più veloce, di tanti altri. Ma il dono della natura non è abbastanza se non accompagnato dalla passione e dall’ impegno. In questo senso Davide rappresenta bene lo spirito trentino perché sin da piccolo la sua passione ha trovato fuori dalla porta di casa, nel vicino Parco Adamello-Presanella, il terreno ideale dove respirare e vivere lo sport.

Le medaglie non si fermano qua però. Nella categoria Under 23 femminile, infatti, l’atleta delle Fiamme Gialle Lisa Moreschini, 22 anni di Pejo, ha conquistato l’argento nella Vertical Race.

Il Trentino celebra Lisa e Davide ed esprime la più grande soddisfazione per questi grandi risultati che non solo sono il coronamento di un sogno sportivo, ma allo stesso tempo rappresentano una fantastica opportunità per tutto il territorio trentino di visibilità internazionale.

La gioia di Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing: “Voglio davvero complimentarmi con questi ragazzi perché rappresentano l’essenza più pura dello sport: passione, impegno e spirito di sacrificio. Una ricetta vincente che permette a questi campioni di gareggiare ai massimi livelli nelle più dure gare di questa specialità.”

“Le più sentite congratulazioni al nostro Davide Magnini che ha regalato al Trentino una bellissima giornata di sport conquistando un grande bronzo mondiale – le parole dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni -. Una prestazione eccezionale, che fa da cornice al risultato anche di Lisa Moreschini, giovanissima stella trentina che con lo stesso talento di Davide conquista un bellissimo argento. Risultati che premiano anche il lavoro dell’intero movimento Trentino, da sempre protagonista dei circuiti internazionali degli sport invernali grazie alla capacità di lavorare sul territorio sul talento dei nostri atleti, portandoli a confrontarsi con successo ai massimi livelli. In una giornata memorabile per lo scialpinismo italiano, brilla anche il Trentino, terra di sci e di passione”.