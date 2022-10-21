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PRESIDENZA REPUBBLICA * CONSULTAZIONI QUIRINALE – 21/10/2022: « L’ INCONTRO DEL PRESIDENTE MATTARELLA CON GIORGIA MELONI (ORE 16.30), DIRETTA VIDEO LIVE STREAMING » (VEDI RIVEDI – YOUTUBE)
PRESIDENZA REPUBBLICA * CONSULTAZIONI QUIRINALE – 21/10/2022: « L’ INCONTRO DEL PRESIDENTE MATTARELLA CON GIORGIA MELONI (ORE 16.30), DIRETTA VIDEO LIVE STREAMING » (VEDI RIVEDI – YOUTUBE)
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16.47 - venerdì 21 ottobre 2022
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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