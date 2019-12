CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * QUARTA COMMISSIONE – FAMIGLIA: DDL SEGNANA, « GARANTIRE SOSTEGNO ECONOMICO, ABITATIVO E NELLE RELAZIONI CON I FIGLI AI PADRI SEPARÀTI O DIVORZIATI PIù IN DIFFICOLTà »

La relazione illustrativa spiega che il provvedimento legislativo, formato da 5 articoli, nasce dalla constatazione che nella società attuale un numero crescente di genitori – che risultano essere soprattutto padri – dopo la separazione o il divorzio si trovano a vivere una condizione di disagio economico e sociale, con problemi di autonomia abitativa e di accesso al credito. Ne derivano difficoltà nel anche mantenere un rapporto costante, equilibrato e sereno con i propri figli minori. Oltre a dover versare ai familiari un assegno di mantenimento, questi genitori separati o divorziati, la maggior parte dei quali padri, sono spesso costretti a chiedere aiuto per provvedere all’acquisto di beni di prima necessità. Molti ricorrono ai servizi socio-assistenziali e la rottura della relazione matrimoniale incide negativamente soprattutto sul rapporto con i figli.

Per fronteggiare la situazione il ddl mette in campo tre misure: sostegno economico, sostegno abitativo e mediazione familiare.

Il sostegno economico si sostanzia in un contributo che la Provincia può concedere al massimo per tre anni e fino a 30.000 euro per abbatter gli interessi su prestiti contratti dal coniuge separato o divorziato. Per questo la Pat provvederà a sottoscrivere apposite convenzioni con gli istituti di credito aderenti ed entro 3 mesi dall’approvazione di questa normativa la Giunta si impegna ad indicare con una delibera le modalità, i criteri e le condizioni per attuare questo articolo nonché i casi di incompatibilità con altri interventi pubblici e di decadenza dall’agevolazione.

Per il sostegno abitativo il ddl definisce le caratteristiche dei destinatari e i requisiti di accesso all’aiuto pubblico. Si prevede che la Provincia promuova la messa a disposizione di alloggi di proprietà degli enti locali.

Infine per gli interventi di assistenza e mediazione familiare il ddl punta alla valorizzazione dei servizi già esistenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori.