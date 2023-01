COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO (CMST) * TERRITORIO: «INCONTRO CON LA PAT, FOCUS SU TRAM-TRENO E TRONCHI FERROVIARI TRENTO-LAGO DI GARDA » (PDF REPORT GRAFICO)

16.30 - giovedì 19 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi 19 gennaio 2023 si è svolto l’incontro tra il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino (CMST) e il Servizio Mobilità della PAT. Presenti i dirigenti e funzionari della Provincia Autonoma di Trento Dott. Roberto Andreatta, Enrico Franceschi, Giorgia Gori, Stella Giampietro e ing. Ezio Viglietti, Ing. Pina Lopardo Portavoce del CMST e Ilario Cavagna, Franco Tessadri e Paolo Ciresa aderenti al CMST.

Sono state illustrate le proposte generali e specifiche sugli sviluppi dei servizi e del potenziamento delle infrastrutture del Sistema di mobilità nell’Euregio e in particolare in Trentino. Sono state presentate le alternative progettuali, elaborate dai GDL del CMST, dei lotti 3 a (Circonvallazione di Trento) e 3b ( Circonvallazione di Rovereto) del corridoio di accesso sud al tunnel del Brennero e quelle relative al nuovo collegamento ferroviario Trento – Rovereto – Lago di Garda.

In particolare sono state illustrati, dall’ing. Ezio Viglietti, i progetti riguardanti il TRAM TRENO e i tronchi ferroviari Trento – Lago di Garda e Rovereto Lago di Garda elaborati dall’ing. Alberto Baccega che non ha potuto partecipare per motivi di salute e infine il collegamento ferroviario Mori-Torbole-Arco elaborato dal Sig. Ilario Cavagna.

È stata ribadita la necessità di approvare il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile e il piano stralcio della mobilità sostenibile dell’Alto Garda e Ledro e della Vallagarina. Inoltre è stato proposto di istituire il Fondo Provinciale per la Mobilità Sostenibile finanziato, in base al principio CHI INQUINA PAGA, dal prelievo delle accise dei combustibili fossili e dai pedaggi, analogamente a quanto fatto dal FONDO FERROVIA dai pedaggi dell’A22.

È seguito un cordiale costruttivo dibattito, approfondito con reciprochi scambi di informazioni. Da parte dei dirigenti e funzionari del Servizio Mobilità vi è stato notevole interesse per gli argomenti svolti.

Il CMST auspica un proseguimento della collaborazione, mettendosi a disposizione per affrontare e risolvere insieme i problemi relativi alle infrastrutture e servizi per la Mobilità Sostenibile e in particolare per il nuovo collegamento ferroviario Trento-Rovereto-Lago di Garda, il Treno dell’Avisio, il potenziamento della linea ferroviaria della Valsugana (da adibire con raddoppio ed elettrificazione al trasporto combinato) etc e a implementare i servizi a chiamata nelle aree a domanda debole (ADD) partendo in via sperimentale in Alto Garda e Ledro e Vallagarina .

Portavoce Comitato Mobilità Sostenibile Trentino CMST

*

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo