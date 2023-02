PAT * ” WIRED NEXT FEST “: « A ROVERETO IL 7/2 LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE, CON SPINELLI – VALDUGA – DEFLORIAN »

17.19 - sabato 4 febbraio 2023

Appuntamento alle ore 11.00 a Palazzo Del Ben a Rovereto. Wired Next Fest fa tappa a Rovereto, il 7 febbraio la conferenza stampa di presentazione.

Un importante evento per ragionare di innovazione e ricerca vedrà Rovereto protagonista. Si tratta del Wired Next Fest organizzato dalla rivista “Wired” in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, Trentino Marketing, Comune di Rovereto e Università di Trento.

Il 7 febbraio alle ore 11.00 a Palazzo Del Ben a Rovereto (piazza Rosmini, n° 5) si terrà una conferenza stampa. Alla presentazione interverrà l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli con il sindaco di Rovereto Francesco Valduga e il Rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian.