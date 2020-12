ENAC * SCIOPERO DIRIGENTI ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE: « IL 17 DICEMBRE POSSIBILE BLOCCO DEI VOLI DALLE 10.00 ALLE 14.00, SU WWW.ENAC.GOV.IT LA LISTA DEI VOLI GARANTITI »

Come previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990 che disciplina il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e prevede che venga data adeguata informativa all’utenza, su richiesta dell’Ufficio Relazioni Sindacali (Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività e gli scioperi) della Funzione Pubblica, l’ENAC rende noto che nella giornata del 17 dicembre 2020 il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00.

Come previsto dalla normativa, l’ENAC ha predisposto la lista dei voli da garantire, che è pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. L’ENAC invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.