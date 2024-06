PAT * VIABILITÀ: «SITUAZIONE RETE STRADALE ORE 10.30, SMOTTAMENTO SP 64 DI FAI DELLA PAGANELLA»

11.06 - lunedì 10 giugno 2024

Viabilità, la situazione della rete stradale provinciale alle ore 10:30. Il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento è al lavoro per assicurare la viabilità sulla rete stradale di competenza provinciale. Questa mattina uno smottamento sulla SP 64 di Fai, km 14,400 circa, ha richiesto un intervento, con la presenza del geologo: in questo momento è istituito un senso unico alternato e sono in corso i lavori di pulizia e disgaggio necessari.

A seguire la situazione aggiornata alle ore 10:30 di oggi, 10 giugno 2024.

Ufficio Gestione Zona Est:

al momento non si segnalano particolari problematiche sulle strade dei settori di competenza.

Permane un senso unico alternato lungo la SP 31 del passo Manghen al km 4,330 nel comune di Telve a seguito del crollo di parte di un muro di controripa.

Ufficio Gestione Zona Centro

Istituito un SENSO UNICO ALTERNATO sulla SP 64 di Fai della Paganella al km 14,400 circa tra Fai e Andalo per smottamento della scarpata di monte.

PERMANE:

CHIUSA SP 135 Sinistra Fersina, al km 10,000 circa in loc Maso Filzerhof (2 km a monte dell’abitato di San Felice – comune di Fierozzo), per dilavamento materiale da versante di monte della strada provinciale;

CHIUSA SP 233 di Roveda al km 3,000 circa per smottamento.

Ufficio Gestione Zona Ovest

al momento non si segnalano particolari problematiche sulle strade dei settori di competenza.