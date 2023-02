“COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31” * REVISIONE RAPPORTO AMBIENTALE VAS: « VARIANTE PIANO URBANISTICO, LA NOSTRA ISTANZA IN AUTOTUTELA » (ORIGINALE PEC)

11.33 - sabato 4 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31: ISTANZA IN AUTOTUTELA DI REVISIONE RAPPORTO AMBIENTALE VAS ALLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Con la deliberazione n. 1923 del 28 ottobre 2022 la Giunta provinciale ha adottato la variante al piano urbanistico provinciale (PUP) relativa all’ambito di connessione Corridoio Est. Il servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi prodotto i vari elaborati al Piano funzionali a chiarire ogni aspetto legato agli impatti sul territorio Trentino che tale Variante al Piano potrebbe generare. Si è entrati quindi in quella che tecnicamente si definisce procedura di VAS Valutazione Ambientale Strategica. All’interno della VAS sono stati predisposti alcuni studi tra cui il Rapporto Ambientale e la VINCA Valutazione di INCidenza Ambientale. Centinaia e centinaia di pagine, importanti studi, una mole consistente di dati e di numeri che, purtroppo, non servono a nulla.

Tutte le amministrazioni comunali che avevano prodotto importanti e consistenti osservazioni nella fase di valutazione di proposta di Variante, deliberazione n. 1058 del 25 giugno 2021, i cittadini che avevano dedicato tempo a studiare la proposta e inviato osservazioni contenenti forti preoccupazioni, le associazioni ed il nostro comitato sono state tutte completamente inascoltate. Sono state inoltre in gran parte eluse le osservazioni di SERVIZIO FORESTE; SERVIZO FAUNISTICO; SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI; AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE e APPA.

Ricordiamo che delle 32 Amministrazioni Comunali che avevano prodotto osservazioni ben 27 si erano dichiarate contrarie o pesantemente critiche alla proposta di variante evidenziando con forza le carenze di natura procedurale, ambientale, e normativo.

Si attendeva quindi dalla procedura di VAS ed in particolare dal Rapporto Ambientale che venissero chiariti e analizzati i gravi rischi ambientali connessi alle proposte progettuali in mano alla Giunta di realizzazione dell’autostrada A31 Valdastico Nord.

Dopo aver commissionato alla A4 Holding S.p.A l’ennesima proposta autostradale con uscita a Rovereto Sud, la Giunta si è completamente dimenticata di informare i propri tecnici dell’ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della loro proposta di corridoio Est. Ciò ha prodotto un Rapporto Ambientale che si connota poco più di un esercizio accademico di analisi territoriale.

MANCANO TOTALMENTE LE RISPOSTE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, AI CITTADINI ALLE ASSOCIAZIONI. IN PRATICA LA GIUNTA HA GETTATO IL SASSO NASCONDENDO LA MANO

Ritenendo ciò inaccettabile e gravemente lesivo della trasparenza dell’azione pubblica in tema di programmazione territoriale.

DEPOSITEREMO UNA ISTANZA IN CUI CHIEDIAMO CHE VENGA RIVISTO COMPLETAMENTE IL RAPPORTO AMBIENTALE E CHE VENGANO ANALIZZATI I RISCHI AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA A31.

LA NOSTRA POSIZIONE LO RIBADIAMO È DI DECISA CONTRARIETÀ A QUALSIASI USCITA VENGA PREVISTA PER LA A31, SEMPLICEMENTE

LA A31 NON DEVE ESSERE FATTA.

NON POSSIAMO ACCETTARE QUESTI STRATAGEMMI CHE LEDONO IL DIRITTO DI TUTTI I TRENTINI AD ESSERE INFORMATI E TUTELATI.

L’AMBIENTE NON È UN TAVOLO SUL QUALE GIOCARE A DADI.

Coordinamento NO Valdastico Nord- A31.