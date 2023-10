PAT * “SKIROLL“: « DOMENICA 8 OTTOBRE CHIUSA LA SP 85 DEL MONTE BONDONE, TRA CANDRIAI E VASON (9.30 -12.00) »

13.55 - venerdì 6 ottobre 2023

Domenica 8 ottobre chiusa la SP 85 del Monte Bondone tra Candriai e Vason. Dalle 9.30 alle 12 sarà interdetta al traffico per la gara Trento Monte Bondone Roll. Sabato 7 e domenica 8 ottobre a Trento si svolge la Trento Monte Bondone Roll, competizione di skiroll valida per la Coppa Italia della disciplina. In particolare, domenica a partire dalle 10 prenderà il via la gara mass start da località Candriai a località Vason.

Al fine di permettere il regolare svolgimento della gara sarà chiusa al traffico la Strada Provinciale 85 del Monte Bondone dalle 9.30 alle 12 a partire dal km 9 (abitato di Candriai) fino al km 18 (abitato di Vason). Nel periodo di sospensione della circolazione sarà vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal passaggio degli atleti; tutte le autovetture provenienti da strade o aree che si immettono sulla SP 85 saranno obbligate a fermarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni della vigilanza o del personale dell’organizzazione; i conducenti di veicoli e i pedoni non potranno attraversare la strada