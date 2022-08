PAT * INDICE SPORTIVITÀ 2022: « IL SOLE 24 ORE PONE IL TRENTINO PER LA SESTA VOLTA AL PRIMO POSTO, DIETRO LA PROVINCIA DI BOLZANO E TRIESTE »

14.34 - lunedì 29 agosto 2022

Indice di sportività 2022: il Trentino al vertice della classifica.La classifica de Il Sole 24 Ore. Manca meno di un mese alla partenza della quinta edizione del Festival dello sport di Trento in programma dal 22 al 25 settembre e dedicato al tema “Momenti di gloria”. A riprova della vocazione sportiva del Trentino è di oggi la pubblicazione de Il Sole 24 Ore dell’indagine curata da Pts che pone il Trentino per la sesta volta al primo posto, dietro la provincia di Bolzano e di Trieste, nella classifica che misura qualità e diffusione della pratica sportiva nelle 107 province italiane.

Per il presidente della Provincia autonoma di Trento e l’assessore allo sport e turismo si tratta di un successo che ha origine dalla consolidata vocazione sportiva del territorio, dai continui investimenti fatti nel settore, la proficua collaborazione con le realtà locali per l’organizzazione delle grandi e piccole manifestazioni sportive che si svolgono su tutto il territorio provinciale. Un motivo di orgoglio e che fornisce la giusta carica alla macchina organizzativa che è in piena attività per la realizzazione della nuova edizione del Festival dello sport.

Le province italiane vengono monitorate sulla base di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. Nei 32 indicatori di base Trento compare 14 volte tra le prime dieci. Nelle specifiche graduatorie Trento guida la classifica per le strutture sportive, per l’attrattività di eventi sportivi e nelle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale. Nella classifica degli sport individuali il Trentino si posiziona al secondo posto.

Ecco i valori per tutti gli sport e le province italiane:

