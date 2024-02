CAI – CLUB ALPINO ITALIANO * AMBIENTE: « L’ALPINISMO DELL’AUTORESPONSABILITÀ, REINHOLD MESSNER INCONTRA I GIOVANI DI EAGLE TEAM »

16.25 - mercoledì 7 febbraio 2024

L’incontro si è svolto giovedì 25 gennaio al Messner Mountain Museum Ortles di Solda. Insieme ai componenti del team, il Presidente generale del Cai Antonio Montani e a Matteo Della Bordella. Poi via alla terza settimana di Eagle Team, dedicata al ghiaccio, nell’Oberland Bernese.

Gli alpinisti di oggi e di domani devono dedicare anima e corpo “all’alpinismo dell’autoresponsabilità”. Le parole di Reinhold Messner hanno ispirato i ragazzi e le ragazze del progetto Eagle Team che, lo scorso 25 gennaio, hanno incontrato il celebre alpinista altoatesino al Messner Mountain Museum Ortles di Solda, in provincia di Bolzano.

Il grande scalatore ha voluto incontrare i membri del team, per conoscerli e poter trasmettere la propria visione maturata in decenni di alpinismo, a quelli che saranno gli atleti del domani. Messner si è intrattenuto a lungo con il gruppo, soffermandosi sugli aspetti culturali della pratica alpinistica e ascoltando a sua volta i racconti dei primi importanti exploit e dei progressi del gruppo. Insieme ai ragazzi, erano presenti anche il Presidente generale del Cai Antonio Montani, il team leader Matteo Della Bordella e il tutor Marco Majori.

Vorrei che voi giovani seguiate la cultura dell’alpinismo tradizionale, basata sul concetto di conquista e sulla rinuncia, contro l’alpinismo turisticizzato e di massa di oggi”, ha dichiarato Messner.

“L’incontro con Reinhold Messner rappresenta un momento di grande importanza per il progetto Eagle Team. I valori che hanno animato l’alpinismo di Messner sono da sempre anche quelli del Sodalizio. l concetti di limite e responsabilità devono guidare le imprese e le carriere degli alpinisti di oggi e di domani, sempre nel grande rispetto dell’ambiente montano”, afferma il Presidente generale Antonio Montani.

La terza settimana di Eagle Team

Il ghiaccio è stato il protagonista della terza settimana di Eagle Team a Kandersteg nell’Oberland bernese, iniziata a qualche giorno di distanza dall’incontro con Messner. I 15 giovani alpinisti si sono cimentati nel terzo modulo di arrampicata e formazione che si è svolto da domenica 28 gennaio a sabato 3 febbraio 2024. Oltre a Della Bordella, erano presenti i tutor Ezio Marlier, Nicola Tondini, Luca Moroni, Roger Schaeli, Silvan Schüpbach, Angelika Rainer e Francesco Ratti. Si tratta di alpinisti e alpiniste di grande esperienza e alto livello internazionale.

Kandersteg è un vero e proprio tempio del ghiaccio, che quest’anno si è subito presentato non in condizione ottimale, con una sfida in più per i ragazzi e le ragazze: trovare le migliori linee. “Qui si è visto il vero talento”, commenta Della Bordella. “Con le condizioni che abbiamo incontrato sono molto soddisfatto dei risultati che il gruppo è riuscito a portare a casa dimostrando di avere occhio e capacità di muoversi anche in ambiente severo e difficile”.

Tra le diverse ripetizioni realizzate dai ragazzi e dalle ragazze, citiamo la via “Muttology” e la “Taschen Kombo”, entrambe sullo Stockhorn nelle Prealpi Bernesi. Senza dimenticare la Verschneidung al Fisistock nelle Alpi Bernesi. Alessandra Prato, Camilla Reggio e Lorenzo Toscani insieme a Ezio Marlier, presidente dell’Unione valdostana Guide alpine, hanno invece trascorso due giornate a Valsavarenche, in Valle d’Aosta. Alessandra ha aperto un tiro impegnativo con chiodatura a viti da ghiaccio e fix, mentre Camilla e Lorenzo hanno aperto una via a più tiri in stile tradizionale.

Oltre all’arrampicata, spazio anche ai momenti di formazione. Insieme a Nicola Tondini e ad Angelika Rainer, i ragazzi hanno potuto approfondire le tecniche di salita su ghiaccio e il dry-tooling, una tecnica di salita, con piccozze e ramponi, su roccia. Le serate didattiche invece, sono state curate da Marlier, pioniere della moderna arrampicata su ghiaccio e misto, che ha raccontato la storia e l’evoluzione della disciplina, dalle sue origini ai giorni nostri.