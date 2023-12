ADMO TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA TRENTO – LABORATORIO HLA: « RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DEI 1.000 TIPIZZATI NEL 2023 »

15.33 - venerdì 29 dicembre 2023

Nel 2023 il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale Santa Chiara di Trento ha “tipizzato” 1.000 aspiranti donatrici e donatori, 1.000 speranze di vita che sono state inserite nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR. Nel 2022 erano state 882.

1.000 tipizzazioni: per la prima volta, il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale Santa Chiara di Trento raggiunge questo importante traguardo grazie alla sinergia con ADMO Trentino, che da molti anni si occupa del reclutamento degli aspiranti donatori e dell’iter di assegnazione dell’appuntamento per la tipizzazione agli iscritti.

La tipizzazione è l’esame genetico che consente all’aspirante donatore di essere inserito all’interno del Registro dei donatori di midollo osseo IBMDR, dove resterà fino al compimento dei 55 anni in attesa della chiamata per un’eventuale compatibilità con un malato in attesa di trapianto di midollo osseo. La compatibilità tra non consanguinei è molto rara – 1 su 100.000 – e per questo motivo il registro ha continua necessità di essere implementato. La donazione di midollo osseo è spesso l’ultima e unica speranza di vita per chi soffre di malattie del sangue e i requisiti per diventare potenziale donatore ed essere inserito nel Registro IBMDR sono un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso superiore ai 50 chili e uno stato di buona salute.

ADMO Trentino nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla donazione di midollo osseo, spiegando come un gesto semplice può donare speranza e capovolgere il destino di qualcuno. L’attività di sensibilizzazione viene effettuata da molti anni nelle classi quinte delle scuole superiori, durante le serate informative su tutto il territorio, durante le campagne di raccolta fondi e dal 2023, per tre giornate al mese in compagnia di AVIS del Trentino, anche all’Università di Trento.

Nel 2021 e 2022, la provincia di Trento si è distinta a livello nazionale per miglior indice di reclutamento (tipizzazione) e miglior indice di donazione. Nel 2022, in Trentino abbiamo avuto 82 tipizzati ogni 10.000 abitanti tra i 18 e i 35 anni (nel 2021 erano 76), mentre la media nazionale era di di 26. L’indice di donazione indica invece il numero dei tipizzati che arrivano alla donazione effettiva. Nel 2023, sono stati 13 i trentini ad arrivare alla donazione effettiva, che viene effettuata all’ospedale G.B Rossi di Verona. Di questi, 2 erano alla seconda donazione, che talvolta viene richiesta per lo stesso paziente a sostegno della prima. 12 donatori effettivi hanno donato da sangue periferico, come avviene ormai nel 90 per cento dei casi in Italia: questa modalità consiste nella donazione mediante separatori cellulari: il sangue, prelevato da un braccio, attraverso un circuito sterile entra in una centrifuga dove la componente cellulare utile al trapianto viene isolata e raccolta in una sacca, mentre il resto del sangue viene reinfuso dal braccio opposto. Un donatore ha donato attraverso la modalità più antica, consistente nel prelievo di midollo osseo dalle creste iliache posteriori in anestesia totale.

“Ringrazio di cuore – dichiara il presidente di ADMO Trentino Alberto Zampiccoli, donatore effettivo di midollo osseo – lo staff del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale e il Laboratorio di tipizzazione HLA diretti dalla dottoressa Paola Boccagni per il duro lavoro, l’impegno e l’empatia dimostrata in questi anni. Ci tengo a ringraziare anche i punti periferici dove gli aspiranti donatori si recano per effettuare il prelievo di sangue che verrà poi inviato al Laboratorio HLA di Trento per essere tipizzato: Cavalese, Cles, Rovereto e Tione. E infine, il più sentito ringraziamento da parte mia e di tutta ADMO va agli aspiranti donatori che scelgono di entrare nel registro e diventare così speranza di vita”.

