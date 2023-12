ISA – ISTITUTO ATESINO SVILUPPO (TN) * MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE: « ABBIAMO RILEVATO LO 0,192%, PER UN CORRISPETTIVO DI 248 MILA EURO »

14.58 - venerdì 29 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Istituto Atesino di Sviluppo – ISA, holding operativa da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, focalizzata sull’acquisto di partecipazioni con un’ottica di lungo periodo – annuncia l’ingresso nel capitale sociale di Mediocredito Trentino Alto Adige, a seguito dell’uscita di Banca Annia. Isa ha rilevato lo 0,192% per un corrispettivo di 248.400 euro.

ISA entra nel capitale sociale di Mediocredito Trentino Alto Adige. ISA diventa socio della banca Trentina specializzata nello sviluppo delle piccole e medie imprese. ISA coglie l’opportunità manifestata dal socio BCC di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia SC. di uscire dal capitale e rileva lo 0,192% di Mediocredito Trentino Alto Adige per un corrispettivo di Euro 248.400. L’operazione, soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci, si è perfezionata negli scorsi giorni.

L’investimento si inserisce nell’ambito del positivo rapporto di lungo corso tra ISA ed il Mediocredito, che rappresenta una realtà solida e credibile, con una forte presenza territoriale volta al sostegno di validi progetti imprenditoriali. La Banca accompagna lo sviluppo delle piccole e medie imprese con il credito a medio e lungo termine, il leasing, la consulenza finanziaria e le operazioni di finanza straordinaria.

Mediocredito collabora attivamente con ISA nel finanziamento e nell’apporto di capitali in iniziative meritevoli di essere accompagnate. L’ingresso di ISA amplia la compagine sociale con un ulteriore primario socio istituzionale radicato sul territorio.

Diego Pelizzari, Direttore di Mediocredito Trentino Alto Adige, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo investimento di ISA in Mediocredito che conferma l’alto livello di collaborazione raggiunto in questi anni, soprattutto nel segmento della finanza straordinaria che rappresenta per Mediocredito un settore con forte opportunità di crescita”.

Giorgio Franceschi, CEO di ISA, ha dichiarato: “Essere parte della compagine sociale del Mediocredito Trentino Alto Adige rappresenta per noi la naturale continuazione di un proficuo progetto di collaborazione iniziato da tempo, che vede nel Mediocredito un partner di fiducia ed una presenza importante e di valore nelle nostre iniziative di investimento, sempre nell’ottica di supporto di medio-lungo termine alle piccole e medie imprese.”

*

Mediocredito Trentino Alto Adige

Mediocredito Trentino Alto Adige sostiene lo sviluppo delle piccole e medie imprese con il credito a medio e lungo termine e con operazioni di finanza straordinaria. Attiva nelle sedi di Trento, Bolzano, Treviso, Padova, Brescia e Bologna, assume anche il ruolo di partner di capitale con operazioni di intervento in quote di equity di minoranza finalizzate a piani di sviluppo.

ISA

Istituto Atesino di Sviluppo Spa («ISA») è una holding di partecipazioni presente da oltre 90 anni in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe. ISA si pone l’obiettivo di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza, investendo in iniziative diversificate con il ruolo di partner paziente di lungo periodo, in un’ottica di creazione di valore. Gli investimenti sono selezionati con rigore e la massima attenzione verso la realizzazione di un percorso di sviluppo sostenibile, attento sia alla crescita sociale che economica. Grazie ad un’efficace rete di relazioni, ISA conta su un attivo consolidato di oltre 300 milioni di euro e favorisce l’incontro tra capitali privati ed istituzioni finanziarie, capaci di generare occasioni d’investimento, crescita e sviluppo.