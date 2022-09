PATT – SVP – PROGETTO TRENTINO * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE: MARCHIORI, « AL CONFINE TRA TRENTO E BOLZANO, IL SIGNIFICATO DI UN’ALLEANZA CHE VALORIZZA LA DIMENSIONE REGIONALE »

18.07 - venerdì 23 settembre 2022

Nello spazio che unisce le due province di Trento e Bolzano, gli Autonomisti del PATT e della SVP, assieme agli esponenti di Progetto Trentino, hanno chiuso la campagna elettorale in un luogo simbolico per rendere appieno il significato di un’alleanza che valorizza la dimensione regionale e che guarda ad un’azione politica comune nel dopo elezioni nazionali.

Con la sempre maggiore convinzione della validità della scelta che ha visto unite le tre forze sotto il comune simbolo della Stella Alpina, PATT, SVP e Progetto Trentino hanno ribadito la volontà di portare avanti assieme le iniziative politiche nei confronti del nuovo quadro politico che si delineerà a livello nazionale e delle forze che andranno a comporre il futuro governo.

Il nostro obiettivo – hanno ribadito all’unisono il Segretario Simone Marchiori del PATT, l’Obmann Philipp Achammer per la SVP e Mariuccia Cemin per Progetto Trentino – è quello di portare avanti un’azione politica comune finalizzata a tutelare tutte le nostre prerogative autonomistiche e a valorizzarne il ruolo anche all’interno del contesto nazionale. Noi, a differenza di altri che si scoprono autonomisti solo alla vigilia delle elezioni, siamo da sempre le sentinelle dell’Autonomia e rappresentiamo l’unica vera garanzia per l’Autonomia a tutti i livelli ed in ogni sede.

Qualunque sia il risultato che uscirà dalle urne, il consenso ottenuto dagli Autonomisti rappresenterà la peculiarità e il valore della nostra specialità e la volontà delle nostre comunità di valorizzare l’esperienza autonomista. Per questo è importante che le elettrici e gli elettori trentini capiscano l’importanza di sostenere la proposta autonomista, dando fiducia alla Stella Alpina.

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Philipp Achammer – Obmann SVP

Mariuccia Cemin – Vicepresidente Progetto Trentino