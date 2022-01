SCUOLA INFANZIA TAMBOSI (TN) * OPEN DAY: « SABATO DALLE 9.30 ALLE 13.00 I GENITORI POTRANNO ACCEDERE AGLI SPAZI PER UNA VISITA GUIDATA, INCONTRANDO IL PERSONALE »

9:16 - 20/01/2022

Sabato dalle 9.30 alle 13.00 i genitori potranno visitare la scuola dell’infanzia A. Tambosi di via Ferruccio 4 a Trento, che ha organizzato un’open day per permettere di conoscere questa realtà educativa ( LINK www.scuolainfanziatambosi.it). Le iscrizioni dei bambini all’anno scolastico 2022-2023 scadono venerdì 28 gennaio e per questo i genitori potranno accedere all’edificio e incontrare il personale anche nel corso della prossima settimana previa prenotazione da comunicare scrivendo a scuolamaterna.tambosi@gmail.com o telefonando allo 0461/237392.