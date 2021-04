RTL * SUITE 102.5: « ALESSANDRA AMOROSO IN DIRETTA NELLA SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE, QUESTA SERA DALLE 21.00 ALLE 22.30 PRESENTERÀ LA SUA MUSICA IN VESTE INEDITA »

In studio questa sera -dalle 21.00 alle 22.30- nel condurre la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, Gigio D’Ambrosio dialogherà con ALESSANDRA AMOROSO e modererà l’interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Lo show sarà trasmesso in Radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) e in streaming su rtl.it.

Al termine del live ALESSANDRA AMOROSO raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.