PAT * COVID – FASE 2: « AI COMUNI TRENTINI FINANZIAMENTI PER SANIFICAZIONI E STRAORDINARI POLIZIE LOCALI, 1,2 MLN IL CONTRIBUTO ASSEGNATO »

Una delibera dell’assessore Gottardi. Ai comuni trentini finanziamenti per sanificazioni e per gli straordinari delle polizie locali.

Ammonta complessivamente ad euro 1.275.361 il contribuito assegnato ai comuni trentini per la sanificazione degli uffici e dei mezzi comunali e a 131.830 euro quello per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e per pagare le ore di straordinario in favore del personale della polizia locale impegnato nel contenimento dell’epidemia Covid-19.

E’ quanto disposto da una delibera firmata dall’assessore Mattia Gottardi, approvata dalla provinciale Giunta provinciale con la quale sono stati ripartiti, fra i comuni trentini, i fondi nazionali, pari a 65 milioni complessivi, come previsto dal decreto “Cura Italia”.