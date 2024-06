PAT * CONSIGLIO SISTEMA EDUCATIVO: «RATIFICATA OGGI L’ELEZIONE DEI MEMBRI, IN RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA»

13.20 - venerdì 21 giugno 2024

Oggi la ratifica del nuovo Consiglio. Nominato il Consiglio del sistema educativo provinciale.

La Giunta provinciale ha ratificato oggi l’elezione dei membri del nuovo Consiglio del sistema educativo provinciale (CSEP), ovvero l’organo di partecipazione e rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, previsto dalla Legge provinciale 7 del 2006. Le operazioni di voto si sono svolte in modalità elettronica tra il 13 e il 20 maggio 2024.

Il Consiglio si compone di membri eletti tra tutte le categorie del personale scolastico (dirigenti, docenti, amministrativi, tecnici, ausiliari e assistenti educatori) operante nelle scuole pubbliche, paritarie ed equiparate, ma anche da membri designati dai soggetti che la legge individua e che possono identificarsi come portatori qualificati di interesse nell’ambito di riferimento (studenti, genitori, minoranze linguistiche, autonomie locali), ai quali si aggiungono, quali membri di diritto, la dirigente del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino e il sovrintendente scolastico di prossima nomina.

La vicepresidente e assessore competente Francesca Gerosa nel complimentarsi per l’elezione ha detto: “Il vostro impegno e la vostra dedizione rappresentano un valore per la nostra comunità scolastica. Confido in una collaborazione proficua e costruttiva finalizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni per il miglioramento del nostro sistema scolastico. Buon lavoro!”

Il Consiglio ha durata corrispondente a quella della legislatura ed è chiamato ad esprimere pareri sugli atti di indirizzo e programmazione concernenti l’autonomia scolastica, l’offerta formativa, i servizi extrascolastici, le innovazioni ordinamentali, i risultati della valutazione di sistema e le previsioni del Piano per il sistema educativo provinciale. Tale organo può inoltre svolgere, anche in autonomia, attività consultiva e di supporto su altri temi di interesse rientranti nelle materie di competenza.